越籍女KTV上班喝酒⋯騎車撞死路人！一查竟是「酒駕累犯」法官怒了

記者林意筑／台中報導

越南籍項姓女子酒駕上路撞死路人。（圖／翻攝畫面）

台中一名越南籍項姓女子（已取得我國身分證5年），在太平區某KTV擔任清潔員時，接待友人時有飲用啤酒，不過下班回家時她仍騎機車上路，結果撞死另名走斑馬線過馬路的洪姓路人，事後項女因酒測超標被依法移送。經法院審理，認為項女曾有酒駕前科遭判刑，應加重刑責，考量已用33萬賠償完畢，判處4年6月刑期。

據了解，項女來自越南，已取得我國身分證5年，2024年11月1日凌晨2時許，在太平區某KTV擔任清潔員的項女，為了接待友人而飲用啤酒，直到凌晨4時許下班時，項女仍騎機車返家，途中行經長億六街與太平一街交岔路口時，撞上另名走斑馬線過馬路的洪姓路人，造成路人右側頭部外傷、顱骨骨折等傷害，7日後仍因傷重死亡。

事故發生後，警方針對項女進行酒測，發現酒測值高達0.81MG/L。全案經法院審理，法官認為項女曾在2022年時也因酒駕被判刑，屬於5年之內故意再犯本案，應該加重其刑，且該案與前案時間不過2年多，又是撞上行走於斑馬線上的無辜路人，無法依刑法第59條減刑。

台中地院考量，項女為貪圖一時方便，在工作場所飲酒，酒測值高達0.81情況下，仍騎乘機車上路，未注意車前狀況、未減速、禮讓行人，導致被害人死亡。審酌已經與被害家屬調解成立，依約定賠償33萬元，依酒駕致死罪判處4年6月刑期。

