越籍男在台騙被綁！自拍「被扁片」傳訊媽：不給錢不放人 4同夥都慘了

記者羅欣怡／桃園報導

5名越南籍男女涉嫌自導自演，拍攝假遭凌虐。（圖／翻攝畫面）

異想天開！5名越南籍男女涉嫌自導自演，拍攝假遭凌虐、毆打影片，傳回越南向家屬勒索新臺幣16萬元贖金，經家屬向越南在台辦事處報案，不僅製造「台灣治安敗壞」的假象，且在越南僑民社群造成極大恐慌，更嚴重損害台灣國際形象，案經蘆竹警分局等單位獲報在12小時內偵破，已依法送辦。

蘆竹分局表示，越南籍主嫌周姓男子也是案件中的「被害人」，他與19歲阮姓女友以及其他3名越籍友人，於10日晚間在新竹縣附近租屋處，輪流持手機拍攝周男被毆打、凌虐的假影片，再傳給越南家屬恐嚇「不給錢就不放人」。期間還與家屬不斷討價還價，甚至降低價碼，以迅速給錢就獲取人犯自由等語意圖儘速得到贓款。

桃園市政府警察局外事科於11日接獲越南在台辦事處的報案後，與刑事警察大隊及蘆竹分局迅速成立專案小組，並調閱新竹及桃園等地監視器、兵分多路於12小時內查緝相關人等到案，並於查緝過程中一路抽絲剝繭，釐清案情為一樁自導自演的加重詐欺行為。

案件由新竹地檢署指揮偵辦，此案犯嫌涉嫌加重詐欺、藏匿人犯、散布不實訊息等罪，主嫌以5萬元交保，其餘限制住居。

