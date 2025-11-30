越籍男子酒後起色心 硬上女友人脅迫「不答應就殺了妳」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導
台中一名越南籍男子阿平（化名），今年3月間與陳男、小美（化名）相約在陳男家喝酒，結果陳男喝到一半有事先離開，阿平竟將房門直接上鎖，然後要求小美與他發生性行為，並威脅「不答應就殺了妳。」接著強逞獸慾，全案經台中地院一審判阿平3年6個月有期徒刑、二審駁回上訴，全案仍可上訴。
判決指出，2025年3月間，阿平與陳男、小美相約前往陳男家中飲酒，一行人從晚間8點多喝到深夜11點左右，此時陳男有事先離開房間，阿平在酒精催化下，竟強行將房門上鎖，還奪走小美手機，意圖性侵。
小美遭到壓制不斷反抗，造成頸部、胸部、雙手及小腿出現擦挫傷，阿平非但未停手，還開口威脅「如果妳不願意的話，我會殺妳知道嗎？」小美遭言語脅迫後，擔心阿平真的會傷害她，最後只能忍受屈辱。
小美遭侵犯後，身心受到嚴重傷害，直到隔天清晨5點、阿平還未起床時，透過手機傳訊向黎姓友人求救，友人幫忙報警後，全案才曝光。
阿平對此辯稱，他確實有跟小美發生性行為，但過程中是小美主動拿出保險套，可見他有經過同意，小美之所以報案，是因為向他討錢不成，所以才做出報復的行為。
不過法官根據陳男收到求救訊息，以及黎姓友人的指證，又加上醫院驗傷的證據佐證，台中地院法官最終未採信阿平說詞，依強制性交罪判處3年6個月有期徒刑、執行完畢後驅逐出境；阿平不服提出上訴，被高等法院台中分院法官審理後駁回，不過全案仍可上訴。
照片來源：示意圖《視覺中國》
更多《CNEWS匯流新聞網》報導
【文章轉載請註明出處】
【保護被害人隱私，避免二度傷害、尊重身體自主權，請撥打110、113、性侵害就是犯罪，請撥打110、113】
其他人也在看
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 6 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 4 小時前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 19 小時前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
目前有關聯署顯示「已結束」。BBC中文曾向香港警方查詢，以確認被捕人身份及涉及罪名。警方僅回覆，「採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。」BBC NEWS 中文 ・ 16 分鐘前
阿布達比「烏龍拘捕」！陳男12/3可返台 陳妻：警抓錯人
雲林一對陳姓夫妻，日前前往中東旅遊，丈夫 在『阿布達比』轉機時，卻被 當地5名武裝人員帶走，還失聯多天，妻子心急如焚，如今終於獲釋，但當事人 的護照行李 還是被扣押，目前陳先生能借宿在杜拜辦事處，但根據最新了解，這場拘捕案，竟然是誤會一場。 #中東#阿布達比#杜拜辦事處東森新聞影音 ・ 1 天前
「心跳未停就摘器官」曾爆質疑 器捐中心最快12月修指引
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內今年6月爆發有法醫質疑北部某醫院在病患仍接著葉克膜「心跳未停止」之下，就要求檢警相驗，準備摘除器官進行移植，事後證實是對心臟停止死亡後器官捐贈流程不夠熟悉造成的烏龍事件。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（28）日證實，為避免再有類似誤會，經與法務部達成共識，最快將於12月底針對現行「心死捐贈」指引進行修正，協...匯流新聞網 ・ 1 天前
香港宏福苑大火26小時：不斷攀升的死亡數字，在希望和絕望中掙扎的親人
11月26日下午，香港大埔屋苑宏福苑發生五級火警，至今已造成至少94人死亡。這場大火在創下香港火災傷亡紀錄的同時，也留下了眾多悲傷的家庭。BBC NEWS 中文 ・ 18 小時前
宏福苑大火奪128條命！香港作家批「荒謬」悲憤喊1句 總捐款破52億
香港大埔區「宏福苑」26日發生五級火警，截至今（29）日上午8時，已造成128人死亡、約200人失聯。香港特區行政長官李家超、特區政府主要官員和公務員等，稍早在政府總部舉行悼念活動，哀悼火災中不幸遇難的人士，並把特區政府建築國旗和區旗「下半旗」。在港澳台擁有超過百萬讀者的香港作家Middle，也公開悲憤發聲「會得到怎樣的報應」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 22 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 5 小時前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救1／宏福苑大火「完全撲滅」至少128死 「發泡膠板」成引燃物
香港新界大埔高樓住宅宏福苑26日下午發生大火，造成至少128人喪命、79人受傷，仍有200人失聯。香港消防處今天下午3點舉行記者會，宣布上午10點18分完全撲滅火勢，同時公布初步調查，除了證實火警警報器發生故障，也表示大廈外牆的竹製棚網本身是符合標準的阻燃物料，但火勢迅速蔓延，主要是因為外牆的發泡膠板被引燃，加上高溫導致玻璃爆裂，火焰進而侵入室內，使整棟建物迅速陷入危險。鏡新聞 ・ 1 天前
詐團勾結地政士誘騙抵押房產 屏警12天內瓦解48集團
南部中心／洪明生 屏東報導屏東有詐騙集團竟然和地政士勾結，誘騙民眾投資，將房產拿去低價抵押，害的民眾財產幾乎被掏空，事後竟然還有不肖律師，替詐團串證脫罪。屏東警方近日積極打詐，短短12天內，一口氣瓦解48個詐騙集團，累計查扣高達上億不法財產。屏東有詐騙集團竟然和地政士勾結，誘騙民眾投資，將房產抵押。（圖／民視新聞）員警破門攻堅，逮捕詐團成員。另一頭，同樣是屏東警方，兵分多路，當街壓制車手。詐騙越來越囂張，屏東警方全面掃蕩，有詐騙集團就誘騙被害人投資，派出車手向被害人面交取款，等民眾的錢都被騙光了，竟然還假裝好心，介紹地政士給被害人，再騙民眾低價抵押房產，剝了好幾層皮，民眾身家被掏空，還有不肖律師替詐團串證脫罪。屏東縣警察局長甘炎民：「有很多土地買賣需要透過律師，以及地政士的管道，去做專業取得被害人信任，當然我們只要發現是有不法的金流，我們都會一律刨除。」警方查扣許多名車，都是詐團不法所得。（圖／民視新聞）名車一字排開，總計25部車，幾乎停滿停車場，還有白花花鈔票，將近2，000萬元，甚至有布袋戲偶等證物，累計查扣高達上億不法財產，這些都是詐騙集團不法所得。屏東警方短短12天內，瓦解48個詐騙集團，查獲197名嫌犯，當中就包含四海幫成員，還有和他們勾結的律師和地政士。屏東縣長周春米：「（新的）犯罪的手法，要讓大家的辨識度能夠提高。」詐騙集團成員，靠騙被害人的錢，吃香喝辣，實在可惡，至於還有多少同夥，警方持續向上追查。原文出處：勾結地政士誘騙抵押房產 屏東警12天內瓦解48詐團 更多民視新聞報導色公公「2度侵犯媳婦」亂倫害懷孕！「竟控她討客兄」獸行曝光最新／高雄鐵皮工廠火警！濃煙竄燒畫面曝 傷亡最新情況出爐桃園大園幼兒園爆火警！地下室抽水馬達燃燒 逾50師生緊急逃生民視影音 ・ 1 天前
台男遭押走4天獲釋 韓國瑜致謝張嘉郡：盼國人在海外平平安安
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導雲林一對陳姓夫妻11月23日前往土耳其旅遊，孰料於24日在阿布達比（Abu Dhabi）轉機時，陳姓男子竟在機艙空橋被5名武裝人員強行帶走，因陳男的身上沒有護照與行李，一度失聯，所幸杜拜時間28日凌晨1時已平安獲釋，目前暫時安置在我國駐杜拜辦事處長的宿舍，外傳是「同名同姓」遭冤枉才被「誤抓」。對此，立法院長韓國瑜稍早回應，非常感謝藍委張嘉郡的幫忙，也希望台灣人在海外都能平平安安。張嘉郡今早於立法院議場前受訪時還原，來自雲林斗六的一對陳姓夫妻23日前往歐洲旅行，途經阿布達比轉機空橋時，突然有5名武警出現將陳先生帶走，陳男的妻子非常害怕，並在轉機櫃檯求助，但未得到任何協助，在舉目無親、孤立無援的狀況下，只好被迫跟著旅行團前往土耳其伊斯坦堡（Istanbul），韓院長獲悉此事後也非常關心。「真的就是好險，先帶回來」，張嘉郡說，陳先生目前身上沒有任何的錢，也沒有行李，只好先借住在當地外交部的處長的家裡，目前他的行李跟護照還是被扣押中，律師必須繼續幫他釐清，為什麼被帶走，也希望外交部能持續為陳先生來協助。韓國瑜中午在國民黨青年部前副主任丁瑀等人的陪同下，現身立法院議場前，與前來參訪的輔大法律系學生合影，還透露議事處處長就是輔大法律系畢業的，隨後他也短暫接受媒體堵訪，回應陳男無故遭阿布達比執法人員帶走一案。韓國瑜（中）、國民黨青年部前副主任丁瑀（右4）等人與輔大法律系學生合影。（圖／民視新聞）韓國瑜表示，謝謝雲林的立法委員張嘉郡，非常感謝她的幫忙；至於聽聞記者透露陳男已獲釋的消息時，韓則說，「OK、謝謝，一切平安就好，希望台灣人在海外都平平安安」。原文出處：快新聞／台男遭押走4天獲釋 韓國瑜致謝張嘉郡：盼國人在海外平平安安 更多民視新聞報導怎麼又是你？麥玉珍又失言稱軍購變「廢鐵」：飛機有試飛？宏福苑大火「棚網」惹禍？港府全面檢查工地防火設施尾盤湧賣壓！台股終場僅小漲71點 台積電收1440元、上漲5元民視影音 ・ 1 天前