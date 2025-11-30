越籍男子酒後起色心 硬上女友人脅迫「不答應就殺了妳」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台中一名越南籍男子阿平（化名），今年3月間與陳男、小美（化名）相約在陳男家喝酒，結果陳男喝到一半有事先離開，阿平竟將房門直接上鎖，然後要求小美與他發生性行為，並威脅「不答應就殺了妳。」接著強逞獸慾，全案經台中地院一審判阿平3年6個月有期徒刑、二審駁回上訴，全案仍可上訴。

判決指出，2025年3月間，阿平與陳男、小美相約前往陳男家中飲酒，一行人從晚間8點多喝到深夜11點左右，此時陳男有事先離開房間，阿平在酒精催化下，竟強行將房門上鎖，還奪走小美手機，意圖性侵。

小美遭到壓制不斷反抗，造成頸部、胸部、雙手及小腿出現擦挫傷，阿平非但未停手，還開口威脅「如果妳不願意的話，我會殺妳知道嗎？」小美遭言語脅迫後，擔心阿平真的會傷害她，最後只能忍受屈辱。

小美遭侵犯後，身心受到嚴重傷害，直到隔天清晨5點、阿平還未起床時，透過手機傳訊向黎姓友人求救，友人幫忙報警後，全案才曝光。

阿平對此辯稱，他確實有跟小美發生性行為，但過程中是小美主動拿出保險套，可見他有經過同意，小美之所以報案，是因為向他討錢不成，所以才做出報復的行為。

不過法官根據陳男收到求救訊息，以及黎姓友人的指證，又加上醫院驗傷的證據佐證，台中地院法官最終未採信阿平說詞，依強制性交罪判處3年6個月有期徒刑、執行完畢後驅逐出境；阿平不服提出上訴，被高等法院台中分院法官審理後駁回，不過全案仍可上訴。

【保護被害人隱私，避免二度傷害、尊重身體自主權，請撥打110、113、性侵害就是犯罪，請撥打110、113】