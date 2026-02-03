越籍男獵殺流浪貓與石虎 台中地院一審判8年2月

（中央社記者蘇木春台中3日電）越南籍潘姓男子自製獵槍，去年3、4月間獵殺流浪貓與石虎各1隻，交同鄉販賣牟利。台中地院審理後，一審依違反槍砲、野生動物保育法等罪，判處他應執行8年2月徒刑，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，潘男為失聯移工，自製獵槍後，非法獵捕野生動物，並委由同鄉范姓男子（已於去年11月一審依違反野生動物保育法等罪判刑1年）出面進行野生動物買賣交易。

潘男先於民國114年3月13日，宰殺1隻流浪貓後，交由范男出售給買家，2人共分得新台幣1500元；同年4月19日，潘男再獵殺1隻石虎，交由范男尋找買家。隔天，范男由越南籍女友阮女（獲緩起訴）出面，將石虎屍體交付給買家並收取3000元。

案經警方獲報後，於同年6月4日前往台中新社區一處工寮逮人，警方到場後，潘男持自製獵槍瞄準員警，並趁警方撤退尋求支援時逃逸；後續警方循線將他查緝到案，檢方依違反野生動物保育法等罪嫌將潘男等人起訴。

台中地院審理認為，石虎為公告保育類野生動物，甚為珍貴稀有，但潘男仍非法宰殺貓及石虎並販賣，罔顧動物生命。

台中地院於1月29日宣判，潘男犯槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法等罪，應執行有期徒刑8年2月，併科罰金24萬元，全案可上訴。（編輯：黃世雅）1150203