越籍男貢寮釣魚遭「比人高」浪捲失蹤 陸海空全面搜救

新北市 / 鄭祐謙 張俊譓 王顥蓉 新北報導

今(1)日下午一點，新北貢寮一處磯釣場，發生釣客墜海的 意外事件 。一位越南籍男子在釣魚時，不慎遭比人還高的大浪捲入海中，他的姪子目擊全程趕緊報案。就擔心發生憾事，消防、海巡以及空勤全員出動，展開陸海空搜救，希望能盡快找到落水男子。

洶湧海浪拍打岸邊，穿著雨衣的釣客，邊收線還不忘閃避，但一旁的同行友人，沒這麼幸運，被波濤洶湧比人還高的巨浪，打落海中，這裡是新北龍洞磯釣場海域，1日下午一點，一名越南籍民眾沒穿救生裝備，被捲入海中，目擊親友餘悸猶存，也希望能盡快找回家人。

廣告 廣告

落水者姪子說：「我們都在(釣魚)沒有注意，然後各釣各的，我叔叔就是站在離海岸比較近，然後被浪打下去了。」落水的男子平時喜歡釣魚，個人平台上，常分享出海捕魚的影片，事發當天上午，還拍影片用越南文寫著「天氣好」，沒想到發生落海意外。

第六救災救護大隊副大隊長李建霖說：「這邊的海浪比較高，大概有3.5米到4米，所以我們消防是先做岸巡的動作，也派同仁到鄰近的制高點做一些觀測。」男子落海失聯，不僅消防投入搜救，海巡人員派出船艇協尋，就連空勤總隊也出動直升機救援，希望盡快找到人讓一家團聚，不讓2026第一天就發生遺憾。

原始連結







更多華視新聞報導

嚐東北角海味！ 貢寮鮑魚產季到 經黑潮滋養超Q彈

「貢寮鮑」全盛時期產值逾13.8億 產量占全球8成

新北4水產保育區 9/1起禁採馬糞海膽助繁衍棲息

