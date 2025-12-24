越籍移工疑「獵殺烹煮黑面琵鷺」！ 本人澄清：越南朋友拍的

台南一名越南籍移工，他po了黑面琵鷺的照片，留言竟然有鳥類被烹煮的照片，引起網友撻伐（圖／翻攝Threads_wen_qing99）

台南一名越南籍移工，常在社群上po出釣魚、自製彈弓的影像，還被網友發現，他po了黑面琵鷺的照片，留言竟然有鳥類被烹煮的照片，引起網友撻伐！這名移工親自出面解釋，鳥類煮食照是朋友在越南拍攝的，並非他本人，也知道在台灣獵殺是違法的，農業局、保七總隊都介入調查。

台南一名越南籍移工，他po了黑面琵鷺的照片，留言竟然有鳥類被烹煮的照片，引起網友撻伐（圖／翻攝Threads_wen_qing99）

近日一名在台南機械加工廠工作的越南籍移工因社群媒體貼文引發軒然大波。該移工常在社群平台上發布釣魚和自製彈弓的影像，但當他分享黑面琵鷺的照片時，留言區竟出現疑似鳥類被烹煮的照片，立即引起台灣民眾的關注與不滿。

廣告 廣告

黑色長喙在水中撈呀撈尋找魚蝦覓食，黑面琵鷺來台灣過冬了，有外籍移工po了黑面琵鷺的照片，留言竟然有鳥類被烹煮的照片（圖／黃永豐提供提供）

愛鳥人士看到照片後表示，照片中的鳥類有長脖子和黑色腳爪，形態與黑面琵鷺相似。他們擔憂移工可能不了解台灣的保育法規，誤將保育類動物當作食物。愛鳥人士強調，由於黑面琵鷺是全球瀕危鳥種，正值牠們來台度冬的高峰期，這樣的行為令人憂心。

面對質疑，這名越南籍阮先生在仲介陪同下出面澄清。他表示黑面琵鷺的圖片是從網路上擷取的，而烹煮鳥類的照片是他朋友在越南拍攝並上傳的，他只是在下方留言。阮先生承認在越南曾有獵鳥經驗，但他知道在台灣這是違法行為，會面臨嚴重罰則，因此從未在台灣獵捕過任何鳥類。

台南市農業局森林及自然保育科長朱健明對照片進行專業分析後表示，從翅膀長度判斷，照片中被烹煮的鳥類應該不是黑面琵鷺。他說長飛行的鳥類翅膀會比較長，而照片中鳥類的翅膀較短，與黑面琵鷺特徵不符。

正值黑面琵鷺來台度冬的高峰，讓愛鳥人士很擔心，這位越南籍移工，在台南一家機械加工廠工作，黑面琵鷺的圖是網路抓的（圖／黃永豐提供提供）

農業局透過專家研判，雖然照片中的鳥類可能不是黑面琵鷺，但強調將幼鳥當作野味獵捕本身就是不當行為。農業局提醒，若查證確實是在台灣獵捕野生動物，依照野生動物保育法規定，最高可處以30萬元罰鍰。目前相關單位仍在持續調查此事，以確認事實真相。

更多 TVBS 報導

臭蟲入侵！ 台南旅館枕頭．床單全都是 嬤嚇壞不敢睡

「港口王」分家！ 二哥涉詐落網 大哥擁「商標」澄清關係

獨／柴山獼猴闖「市中心」！ 商辦大樓狂竄 住戶嚇壞：很大隻

培養王室接班人！ 英國威廉王子帶喬治當義工 傳承黛妃的愛

