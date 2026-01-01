越籍釣客赴龍洞磯釣「未穿救生衣」 遭大浪捲走失聯

越南籍釣客在海釣過程中，卻不慎遭大浪捲走後失蹤。（圖／東森新聞）





元旦一早，一名越南籍釣客前往新北貢寮龍洞「一支磯釣場」海域磯釣，不過他沒有穿救生衣，過程中卻不慎遭大浪捲走後失蹤，同行的親友見狀立刻報案。搜救人員出動巡防艇、直升機搜救，但現場海象差、能見度低，至今仍下落不明。

站在海岸邊，開心舉起手機自拍，還用越南文寫下天氣很好，這名越南籍陽姓釣客，新年第一天來到東北角釣魚，沒過多久便發生意外。朋友手機拍下驚險一刻，天氣開始下雨能見度低，大約4米高的瘋狗浪，往岸邊快速襲來，越南籍釣客當場被捲走，消失在螢幕中，親友都嚇壞立刻報案求助。

廣告 廣告

搜救人員：「他們的船已經出去了，在前面了。」

海巡隊員出動巡防艇，並派出直升機，沿龍洞沿海搜救，事發就在1月1日下午接近1點，43歲越南籍陽姓男子和其他4位親友，前往新北貢寮龍洞一支磯釣場海域釣魚，釣到一半竟遭大浪直接捲走。

落海陽姓男子姪子：「我們都在...沒有注意，然後各釣各的，我叔叔就是站在離海岸比較近，然後被浪打下去了。」

親友心急如焚，畢竟他不是初學者，磯釣經驗豐富，經常會在社群上分享釣魚的點滴，但從這些畫面來看，陽姓男子平時都沒有穿救生衣，經常只穿一件橘紅色防風外套，在海象差的情況下，就會更加危險。

第六救災救護大隊副大隊長李建霖：「天氣狀況不好，海象如果不好，就不要到北海岸這邊，或是鄰近的海域從事水上活動，或是磯釣的活動。」

許多釣客都會選在東北季風最強時，前往龍洞釣魚，畢竟風浪越大魚獲量越多，海巡人員也會告誡，要穿好救生裝備，否則會開罰5000到15000元罰鍰，新年的第一天，陽姓釣客想一如往常做自己最愛的休閒活動，卻意外不幸落海。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／40歲男攀匹匹達山失溫 消防冒雪搜救

快訊／機車卡最高橋墩「谷川大橋」女騎士拋飛橋下亡

中國海巡船進逼台灣？首度舉行淺灘搜救演練

