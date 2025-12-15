「越級」騎黃牌重機墜橋 台中20歲學生慘死…勤益科大證實了

台中市廍子路與仁友巷口，12/15發生大型重機死亡車禍。讀者提供



無照駕駛萬萬不可，但也得注意不能越級駕駛。台中市北屯區今天（12／15）發生一起離奇的墜橋死亡事故。一名年僅20歲劉姓男子騎乘大型重機，沿北屯廍子路南向行駛，不慎碰撞路口護欄，劉男當場噴飛墜落在一層樓高橋下，頭部重創後送醫不治。死者身分是勤益科大的學生，校方表示將協助慰問關懷家屬，給予一切必要協助。

台中市第五警分局指出，今早10時46分接獲報案，廍子路與仁友巷口發生一起交通事故，劉姓男子（20歲）騎乘大型重機，沿北屯廍子路南向行駛，不慎碰撞路口護欄，墜落4公尺深橋下。警方初步研判，死者沒有大型重機駕照，屬於越級駕駛。

警方調查，重機為劉男持有，但他並沒有合格大型重機駕照，僅有普通機車駕照，是否是操作不慎，還是車輛故障，詳細肇事原因待轄區第五分局進一步釐清，並報請台中地檢署相驗死因。

劉男駕駛大型黃牌重機，不幸墜橋死亡。讀者提供

劉男就讀的勤益科大，校方得知憾事後，說明第一時間聯繫劉男家長致哀，已請所屬系辦協助慰問關懷家屬，及協助申請學生平安保險理賠、學產基金及相關急難慰助事宜。

校方同時也請相關單位持續關懷，審酌是否對所屬班級，施行生命教育及團體輔導等必要作為，將給予一切必要協助。

