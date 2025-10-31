越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍

娛樂中心／林昀萱報導

男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」

范姜彥豐29日無預警在社群上傳一段影片認了婚變，轟妻子「道德淪喪，婚內出軌」，點名外遇對象就是王子，瞬間引起網友熱烈討論。粿粿也隨即發出聲明：「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

王子（右）被指控介入范姜彥豐（左二）和粿粿婚姻。（圖／翻攝自范姜彥豐、王子邱勝翊臉書）

這起事件引起網友熱烈討論，李怡貞也分享看法，直言「王子其實最可惡的是明明知道有夫之婦，一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界。而且還以工作當作擋箭牌，當作正當化培養感情的平台，一切親密或是過份玩笑，只要用一句話，就可以合理自己，妖魔化對方」，用談公事維繫不軌關係，但「一潭清水，髒了，就是髒了，彼此心知肚明而繼續假裝清白」、「王子與公主繼續偷來暗去，享受違反道德的刺激，享受合作無間的公事成長。」

李怡貞認為，就算范姜彥豐真如外傳提出3千萬的和解金，雖然實務上太高，但是其實或許也不高。「如果王子和公主未來要維持體面的浪漫相愛，繼續用王子帥氣與公主無辜清純割粉絲韭菜，以王子帥氣浪漫瀟灑甚至願意與離異公主再譜浪漫，以他的知名度、粉絲的盲從，三千萬，一兩年應該可以賺到吧？」

不過，李怡貞感嘆會搞外遇的人，其實本質通常都是自私的人，沒錢也好，不願意付的機率更大。「所以王子最後還是選擇保護了自己，就算粿粿不認栽，還是緊急第一時間先道歉，反正風頭過了也還是一尾活龍繼續耍帥。這個社會認為該浸豬籠的總不會是王子。最輸的人到底是誰？永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。心寒了，不談感情了，當然就談錢。一份真心，一段刻骨銘心，新台幣三千萬是否合理？你/妳覺得呢？」

