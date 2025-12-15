越總總會長交接 駐越南代表讚台商人情成台灣品牌

（中央社記者曾婷瑄河內15日專電）越南台灣商會聯合總會14日舉行總會長交接典禮，儀式充滿創意，呈現新世代活力。駐越南代表劉世忠表示，越總已成為品牌，深耕越南的台商超越做生意，為當地帶來人道關懷、回饋鄉里，傳達人情的台灣形象。

越南台灣商會聯合總會（越總）14日在河內舉辦第26屆與第27屆的總會長、監事長交接典禮。

中華民國駐越南代表劉世忠、越南台灣事務委員會秘書長阮側柏（Nguyễn Trắc Bá）皆出席觀禮。立法委員鍾佳濱、陳瑩、黃健豪、羅廷瑋，及世界台商總會、亞洲台商總會等代表貴賓皆專程前來參與13日登場的系列活動，以祝賀越南台商、攏絡感情。

今年交接典禮別開生面，仿效「金曲獎」頒獎典禮舉辦，氣氛熱烈，展現越南台商的創意與活力，可感受出第二、三代接棒的生命力。

交接典禮前，越總舉辦頒獎典禮，將「貢獻成就獎」頒發給越南商會創會會長蔡寵恩與呂春霖。此外，還頒發「最佳主持人獎」、「最佳表演獎」等，充滿青春風格，現場笑聲與掌聲不斷。

儀式也仿效奧運聖火，邀請現任總會長袁濟凡點燃電子火炬，交至候任總會長洪志華手中，傳承意味濃厚。接著，洪志華正式從袁濟凡手中接下印信，並將於明年1月1日上任。

劉世忠告訴中央社，越總已經成為品牌，「因為在實踐中，越南台商不僅僅聚焦經營、賺錢，而是講台灣故事、傳達台灣人情，包括回饋越南鄉里、提供獎學金、濟弱扶貧，或培訓越南年輕人。越南台商已經超越『做生意』，而是帶來人道關懷、回饋在地的台灣形象」。

劉世忠指出，全球台商都對台灣的名號貢獻良多，包括對於駐在國的經濟發展，創造當地就業，「越南台商更是典範，越南台商在此深耕30多年，支撐著過去越南數十年快速的經濟起飛。近年越南也面臨產業升級、永續發展的考驗，越南台商在此也將扮演重要角色」。

他也尤其對越總的年輕活力讚不絕口，說道，越南台商已開始由第二、第三代接棒參與，支撐起越總這個品牌。如今即將交接至第27屆，期待會有更年輕的人來承接。「一棒傳一棒」，傳承是越總很重要的精神。

鍾佳濱告訴中央社，「越總非常活躍，跟著他們一路走來，越總讓人刮目相看，也難怪幾年來越總人數一直在成長，也讓亞總活力更加增添光彩。希望亞總未來也能吸收越總的創意與活力，打造世界各地日不落台商」。

鍾佳濱也指出，洪志華總會長最後以越南語致詞，能感受出越南台商確實增進了台越兩國人民關係，「包括提供就業機會、促進越南人民來台，都拉近兩國關係。在國際情勢上，越方可能仍有所顧慮，但隨著台商一年年耕耘，台越未來經貿交流、政治關係升級將指日可待」。

將於明年初上任的總會長洪志華則告訴記者，台商投資，傳產是不可動搖的基礎，加上近年電子科技業進駐，對越南產業升級又帶來活水，台越經貿關係進入到另一個境界，台商對越南產業的助益有目共睹。

今年越南從中央到地方的行政精簡整併，對台商的行政作業造成相當程度的影響，恐需一兩年因應改革調整，是與過往不同的全新挑戰。

洪志華表示，可能在功能委員會裡成立專責小組，好與越南相關部門進行常態性的聯繫，以遵循越南新的規章。另外，避免重複課稅也正在爭取中。

另外，由於越南台商，尤其北越電子產業企業近年人數大幅增加，成立「台校分校」與「華語文專班」等的計畫也都正透過駐越南代表處及越總與當地政府溝通中，希望明年能有所進展。洪志華說，「這些事情不一定馬上會成，但我們會持續反應、協調爭取，力求逐步突破」。

最後，洪志華笑著表示，「當上總會長壓力確實很大，袁總會長能力與財力都很了不起，我會竭盡所能做到有感，我們團隊也會努力，持續為台商提供最好的協助與服務」。（編輯：張芷瑄）1141215