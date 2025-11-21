「越老越會嗨」！林百貨94週年摩登大遊行 12/6華麗上街

林百貨古蹟是台南文化指標，國內外旅客必遊景點。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南的冬天不會冷，但一定熱鬧。昔日「台南銀座」歷史地標「林百貨」古蹟迎來94週年慶，將於12月6日搬出「府城摩登大遊行」，以《作伙來林 逗熱鬧》為主題，串聯30組團隊、超過500人隊伍，把整座城市變身大舞台。

市長黃偉哲今(21)日與扮「小桃子」的萌童及參加隊伍熱鬧宣傳。他表示，林百貨不只是1棟老建築，更是台南文化指標。每當有國外訪賓來訪，林百貨永遠是指定景點，足見其文化吸引力。今年「摩登大遊行」則已邁入第11屆，規模愈辦愈大，早已成為台南的年度代表性盛典，就像紐約的Macy’s感恩節大遊行一般，是獨有的城市節慶。

林百貨董事長陳慧姝表示，今年大遊行比以往更盛大，串聯30組團體、超過500名參與者，從傳統武藝、時尚走秀、表演藝術到大型合唱，精彩上街。Focus時尚流行館以《作伙嘉年華》亮相，包括「榮耀揮旗牛仔」與「花樣蝴蝶結少女」等主題隊伍，以搶眼造型與活力節奏替府城染上專屬於年末的燦亮色彩。

呼應今年活動的核心精神「與民共創」，在地藝術團隊「艸非火工作室」推出「繽紛旗海共創計畫」，以林百貨經典店旗為靈感，邀請大家一同創作。即日起至12月4日，林百貨騎樓設置共創體驗區，讓大家把對台南的祝福、想像與心意化作旗海的一部分，最後也將成為遊行隊伍中的藝術亮點，讓市民真正成為城市文化的共作者。

除了遊行，林百貨4樓「林聚點」也推出《小世界大熱鬧：1:12的幸福時光》袖珍展。由安平藝術家李惠月以1:12等比例，重現府城的巷弄日常、攤販情景與節慶風景。這檔展覽延續她 2023年作品的好評，以庶民視角描繪府城的幸福與人情味，讓觀眾在微縮世界裡重新感受城市的溫度。

林百貨94週年「摩登大遊行」今日熱鬧暖身宣傳。(記者洪瑞琴攝)

林百貨摩登遊行參加隊伍搶先亮相。(記者洪瑞琴攝)

林百貨古蹟裝置藝術迎接94歲生日。(記者洪瑞琴攝)

《小世界大熱鬧：1:12的幸福時光》袖珍展，栩栩如生。(記者洪瑞琴攝)

