越菜餐廳驚見蟑螂！老闆喊「生意太好遭檢舉」 衛生局發聲了

桃園一家專賣越南菜的餐廳，昨（15）日被民眾檢舉餐點出現蟑螂，不僅將照片貼在臉書社團外，更揚言決定向衛生局檢舉店家。事後，老闆也帶記者採訪餐廳環境，不論從廚房的工作台、烹調區、洗碗區等都保持相當乾淨，而老闆強調，就連衛生局也稱讚他們，更希望能繼續保持；老闆更無奈地說，因為生意太好，有時候就會有人刻意檢舉。對此，桃園衛生局今（16）日也回應了！





怎麼有小強？有一名民眾昨日在臉書社團貼出蟑螂在餐點中的影像，指控位於桃園一家專賣越南菜的餐廳衛生有問題，原PO不僅表達噁心外，更宣告決定向衛生局檢舉。

不過，老闆今日也帶記者參觀廚房，從畫面中可以看到，不論廁所水槽、地板、冷藏冰箱都排列的很有序也乾淨；老闆也說，自己早晚都消毒，且地板完全不油膩，他相當自信地問「哪一家做吃的，廚房地板能夠像我那麼乾淨？」。

桃園一家越南菜餐廳廚房畫面。（圖／民視新聞翻攝）

同時，老闆也提到，衛生局檢查都會稱讚他們，更希望店家能持續保持；從現場來看，用餐時間生意相當興盛，老闆也認為，因為生意太好，有時候就會有人刻意檢舉。

對此，桃園市衛生局則表示，經查詢此案未接獲民眾陳情。但衛生局將入案派員前往查核，如查有不符合《食品良好衛生規範準則》規定項目，要求業者限期改善，倘複查不合格者，可依《食安法》第44條規定處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。衛生局也強調，另抽驗製售餐點1件，檢驗衛生標準。

桃園一家越南菜餐廳人潮人滿。（圖／民視新聞翻攝）

