越華國際學校 科學競賽連摘2金

記者劉昕翊／綜合報導

越華國際學校再度登上國際舞臺，於第7屆國際科學與發明展（ISIF 2025），以「益生菌發酵透過腸腦軸增強學習與記憶：水迷宮與陸地迷宮研究的證據」為題，探討益生菌發酵如何透過腸腦軸（gut–brain axis）增強腦功能，勇奪金牌獎，向國際展現臺灣科研與創新實力。

越華國際學校繼11月初於羅馬尼亞國際科學競賽拿下一等獎後，14日再傳捷報，於第7屆國際科學與發明展（ISIF 2025）中過關斬將，以嚴謹的科學態度與實證成果脫穎而出，榮獲金牌獎最高榮譽。

團隊由越華國際學校與友校胡志明市臺灣學校共5人組隊，並由越華國際學校創辦人、僑務委員謝明輝領軍，副校長楊昆霖指導。獲獎學生徐孜昀分享，他們解開腸腦軸的關連秘密，是益生菌發酵出的代謝產物有機酸，能通過血腦屏障（BBB），刺激活化腦細胞，達到增強對空間認知與記憶能力。李俊傑說，競賽不只收穫獎項，更是珍貴的學習旅程，很榮幸能為中華民國贏得金牌，這讓他感到非常自豪，是極大的肯定，也是新的起點，他會繼續努力，希望未來能在國際舞臺上再讓世界看見臺灣。

越華國際學校於第7屆國際科學與發明展，在眾多參與隊伍中脫穎而出，勇奪金牌獎。（取自越華國際學校臉書）