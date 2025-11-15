越華國際學校「週末科學營」 (圖)

新北板橋區一名女教師，近日於第三節課到國小六年級某班，有學生因「運動會進場的創意帽」被壓爛，氣得對老師發脾氣，而女教師也回應「為什麼要對我發脾氣？」其中一名學生突然爆炸「妳是在罵什麼啦...當老師就了不起嗎」，女教師回應「我是來教書的，不是來接受你們的脾氣的」竟遭學生踹桌子、持美工刀作勢揮砍及揮拳，。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前