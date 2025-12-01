越表層營養價值更高 蔬菜達人揭密：胡蘿蔔其實不用削皮

時令蔬果為餐桌增添色彩，也有助於健康，但如何才能讓食材發揮最大的功效？根據日媒「FNN」報導，同時擁有侍菜師與侍果師資格的蔬菜專家堀基子指出，包括胡蘿蔔、牛蒡等蔬菜根本不用削皮，可以直接實用，營養價值更高。

不用削皮！胡蘿蔔越靠近表皮營養價值更高

胡蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，進入人體後會轉化成維生素A，有助於緩解眼睛疲勞，此外，含有維生素C、鈣、磷、鐵等礦物質以及良好的膳食纖維。同時，胡蘿蔔也有小人蔘的美名，對降血壓、血糖、保護心臟與皮膚也有功效。

堀基子指出，一般人以為的「胡蘿蔔皮」，並非外皮，而是胡蘿蔔「內鞘細胞」，真正的外皮是一層薄薄的、半透明的膜，但在生成後將泥土沖掉的過程，這層薄膜通常會脫落。

因此市面上的胡蘿蔔早已沒有真正的外皮，堀基子表示，胡蘿蔔表面富含β-胡蘿蔔素，如果不介意口感或外觀，可以嘗試不去皮直接食用。

根據農業部食農教育資訊整合平台亦指出，胡蘿蔔越靠近表皮的部位，營養價值越高、味道也更濃郁，因此只要把表皮充份刷洗乾淨、不需削皮即可直接烹飪。

帶皮蔬菜殘留泥土這樣處理保留營養價值

堀基子建議，如果擔心帶皮蔬菜殘留泥土，可以準備一大碗50℃清水，將蔬菜浸入其中，並用漏勺從上方壓住，確保蔬菜完全浸末在水中約5至6分鐘即可，包括牛蒡、蓮藕、馬鈴薯、地瓜等都可以如此處理。

堀基子強調，攝氏50度正是可以讓蔬菜細胞膜保持最完整的溫度，且可讓蔬菜表面毛孔打開，泥沙較容易脫落，還可以讓蔬菜瞬間吸收水分，讓蔫掉的生菜恢復脆嫩。不過，堀基子指出，針對牛蒡，他泡完熱水，會再用軟毛牙刷輕輕刷掉頑固污漬。

紅蘿蔔與肉一起煮 美味又健康

針對胡蘿蔔的烹飪方法，農業部表示，胡蘿蔔素因為是脂溶性物質，適合和有油脂的肉類同煮，口感會從生食時的硬脆變成綿密香甜，掩蓋一般人不喜歡的味道，而且煮熟的胡蘿蔔營養素，人體能更容易吸收。

農業部建議，除了可以先整根煮熟，再跟肉類一起燉煮，或者當作餡料，胡蘿蔔是耐煮的食材，可以先切絲炒熟後，再與肉類一起拌煮，不只可以去除土腥味、營養更好吸收。