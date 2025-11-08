越走越遠原來是這原因 一場迷路遇見臺灣人情味
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺灣人的熱心助人向來聞名國際，近日一名77歲謝姓印尼籍華僑從量販店返家途中不慎迷路，雖沿途多次向民眾詢問方向，路人也紛紛伸出援手熱心指引，卻因口音誤會而越走越遠，最後體力不支無力前行。員警獲報趕抵現場了解情況，得知他在臺獨自居住且無親友，遂主動協助安全返家，讓男子感動不已。
臺中市政府警察局第三分局勤工派出所所長劉浩廷、警員江益賢於上月底晚間6點多執行巡邏勤務時，獲報南區文心南路有民眾需要協助，員警立即趕赴現場，發現是一名印尼籍謝姓華僑因迷路受困。由於謝男說話帶有濃厚口音，員警耐心傾聽後，才逐漸釐清原委，原來當天中午，謝男外出至住家附近的量販店逛街，離開時因出入口不同而走錯方向，走了一段路才發現不知身在何處。途中他多次向路人詢問返家方向，卻因口音緣故被誤解路名，竟一路從南屯區走到5公里外的南區，體力不支的他最後坐在店家門口休息，幸好有熱心民眾發現異狀報警求助。
員警得知謝男來臺已逾40年，目前獨自居住且身邊無親友，見他因長途步行雙腿發軟滿身疲憊，便主動協助載他返家，並確認安全無虞後才離去，謝男臨別前再三向員警表達感謝，直說：「真的太謝謝你們了！」警方提醒，如遇語言隔閡或身體不適的情況，應即向附近店家或警方求助，另籲請街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，協助他們找到回家的路。（照片記者鄭瑞芳翻攝）
其他人也在看
公司派與改革派實案 綠能投資計畫的不同對話
改革派主張企業轉型、導入綠能投資 公司派憂槓桿風險增高 專家籲回歸治理本質 【記者 吳勝峯／台北 報導】新華泰台灣好報 ・ 12 小時前
黃仁勳現身台積電運動會 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）8日在新竹縣立體育場出席台積電運動會，並登台致詞。中央社 ・ 10 小時前
賴清德要組觀光國家隊 王鴻薇：應務實了解問題而非只撒幣補助
賴清德總統昨天（7日）出席台北國際旅展表示，將組「觀光國家隊」，加上「人民有錢有閒」了，接下來就要引導到觀光旅遊。國民黨立委王鴻薇表示，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起來。但國旅在旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴總統和交通部長陳世凱應務實了解問題，而不是只撒幣補助。自由時報 ・ 11 小時前
假公益真吸金！前名模蕭瑋葶涉協會詐捐逾1.1億 高院撤羈押發回士院
該協會自2011年成立以來，名義上為身心障礙者提供關懷，實際上早已淪為私人吸金工具。檢方調查發現，從2019年至今募款約2.6億元，但真正投入協會營運與公益的僅約1032萬元，其餘資金則流入私人帳戶，包括豪宅、名車、名錶及高檔餐飲消費，甚至還有701萬元用途不明，蕭姓夫妻...CTWANT ・ 11 小時前
北捷踹嬤Fumi阿姨為1事重現「名場面」網一面倒大讚：愛了愛了
台大高材生Fumi阿姨今年9月底因在北捷上一腳踢飛白髮婦人，而受到社會關注。近日Fumi阿姨受邀替某電商宣傳，再度穿上三宅一生裙裝重現「名場面」，只不過這次拿的不是該品牌提袋，而是印有廠商LOGO的紙袋。此外，Fumi阿姨也在影片中再次強調，暴力是不對的。內容讓網友大讚，直說「實在太好笑！」、「超級可愛，愛了愛了」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 21 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 7 小時前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 13 小時前
澎恰恰又為錢挨告 北檢偵訊2小時自清：不關我的事
金鐘主持人澎恰恰近年頻因債務問題登上新聞，日前又有王姓合夥人出面指控，澎恰恰與陳姓金主說好一起合作開公司，結果陳片面解約，把投資額領走，澎恰恰還違背經紀約，另外接洽商演，王男提告指控澎、陳等人涉嫌詐欺、背信等罪嫌，台北地檢署7日下午開庭2個多小時釐清案情。自由時報 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 3 小時前
家寧媽告Andy加重誹謗！過期限沒提再議 不起訴確定
網紅「Andy老師」王崇睿和「家寧」張家寧分手後，爆出一連串商標權等糾紛，家寧的母親曾淑惠日前對Andy提告加重誹謗、違反個人資料保護法等罪，新北地檢署偵辦後，認罪嫌不足給予Andy不起訴處分，因家寧母親未提再議，期限已到，全案不起訴確定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團洗錢案擴大！和平大苑11戶「守門人」竟30萬交保 北檢提抗告
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人，但對於管理和平大苑11戶豪宅的集團核心成員凃又文，僅諭知30萬元交保、限制住居，台北地檢署不服，將提起抗告。太報 ・ 1 天前