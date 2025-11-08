越走越遠原來是這原因 一場迷路遇見臺灣人情味

▲印尼華僑離家越來越遠原來是這原因，一場迷路遇見臺灣人情味。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺灣人的熱心助人向來聞名國際，近日一名77歲謝姓印尼籍華僑從量販店返家途中不慎迷路，雖沿途多次向民眾詢問方向，路人也紛紛伸出援手熱心指引，卻因口音誤會而越走越遠，最後體力不支無力前行。員警獲報趕抵現場了解情況，得知他在臺獨自居住且無親友，遂主動協助安全返家，讓男子感動不已。

臺中市政府警察局第三分局勤工派出所所長劉浩廷、警員江益賢於上月底晚間6點多執行巡邏勤務時，獲報南區文心南路有民眾需要協助，員警立即趕赴現場，發現是一名印尼籍謝姓華僑因迷路受困。由於謝男說話帶有濃厚口音，員警耐心傾聽後，才逐漸釐清原委，原來當天中午，謝男外出至住家附近的量販店逛街，離開時因出入口不同而走錯方向，走了一段路才發現不知身在何處。途中他多次向路人詢問返家方向，卻因口音緣故被誤解路名，竟一路從南屯區走到5公里外的南區，體力不支的他最後坐在店家門口休息，幸好有熱心民眾發現異狀報警求助。

員警得知謝男來臺已逾40年，目前獨自居住且身邊無親友，見他因長途步行雙腿發軟滿身疲憊，便主動協助載他返家，並確認安全無虞後才離去，謝男臨別前再三向員警表達感謝，直說：「真的太謝謝你們了！」警方提醒，如遇語言隔閡或身體不適的情況，應即向附近店家或警方求助，另籲請街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，協助他們找到回家的路。（照片記者鄭瑞芳翻攝）