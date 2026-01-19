越配回家心急違規左轉 24歲國軍噴飛數公尺斷魂 家屬跪求行車記錄器畫面

高雄燕巢區工兵學校附近發生兩輛機車撞擊的死亡車禍，死者家屬跪求行車記錄器。讀者提供

高雄燕巢區中西路與中西路10巷口12日晚間發生一起死亡車禍。34歲越南籍潘姓女子下班騎車返家途中，疑因貪快在無號誌路口違規「鬼切」左轉，導致後方一名正要返回營區的24歲林姓士兵閃避不及迎面撞上。林男當場噴飛數公尺遠，送醫仍不治。因事發地點沒有監視器，家屬在網路發文「跪求」路過車輛的行車記錄器，希望能還原真相。

警方調查，這起意外發生在12日晚間8時5分，潘女騎乘微型電動二輪車，沿中西路由南往北行駛，行經10巷口時，心想家門就在前方，竟未依規定轉彎，直接從路中「鬼切」左轉。後方同向直行的林姓男子騎車準備回到燕巢營區收假，因事發突然，林男煞車不及，雙方在路口猛烈撞擊。

巨大的衝擊力讓林男連人帶車摔出，傷勢極為嚴重，潘女則僅受擦傷，兩人均未酒駕。林男緊急送醫後，仍因傷重於當晚宣告不治，軍方因遲遲等不到林男歸營，聯繫後才驚覺發生憾事。

警方初步研判，潘女未依規定轉彎是事故主因，林男行經無號誌路口未減速也有肇責，詳細原因仍待交通大隊進一步鑑定。潘女因違反《道路交通管理處罰條例》，已被員警依法舉發，處300元以上、1200元以下罰鍰；刑責部分，則依過失致死罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

家屬痛心表示，24歲林男正值青春年華，在軍中受訓表現優異，沒想到竟在回營路上遭逢橫禍。因該路口偏僻且無監視器，家屬在社群平台發起協尋，懇求當時路過的民眾能提供行車記錄器畫面，不要讓這名士兵死得不明不白。



