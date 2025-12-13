越野硬漢也有少女心？ 揭密Jeep車主專屬的「黃色小鴨」地下儀式

如果你在美式賣場的停車場，看到一輛渾身泥濘、改裝得殺氣騰騰的Jeep Wrangler，車門把手上卻夾著一隻洗澡用的「黃色小鴨」，千萬別以為這是哪個調皮小孩的惡作劇，更別好心把它拿去失物招領。

這隻鴨子在Jeep的世界裡，可是比改裝品還珍貴的「榮譽勳章」。隨著Jeep睽違15年正式重返台灣市場，除了帶來經典的硬派越野車Wrangler，總代理寶嘉聯合也決心引進「Jeep Ducking」這項讓全球車主瘋狂的獨特文化。

硬漢車上的軟萌暗號

「Jeep Ducking」這項文化源自北美，起初只是一個車主對另一個車主的小小善意。當你在路上或停車場看到一輛很酷、很經典，或者改裝得很有想法的Jeep，你可以偷偷在對方的車門把手、後視鏡或引擎蓋上，放上一隻橡皮小鴨（Rubber Duck），通常還會附上一張寫著「Nice Jeep」的小紙條 。

這不是推銷，也不是搭訕，而是一種專屬於Jeep車主間的「地下暗號」，它代表著：「嘿！我懂你的車，我們是同一國的。」

這項活動迅速在全球蔓延，從加拿大、美國一路紅到亞洲，成為Jeep社群（Jeep Community）最鮮明的文化記號。試想一下，一位穿著迷彩服的越野硬漢，小心翼翼地拿出一隻黃色小鴨放在另一輛車上，這種「硬派越野」與「童趣小鴨」的極致反差，正是Jeep Ducking最迷人、也最讓人會心一笑的地方。

不只是鴨子，是「越野部落」的通行證

寶嘉聯合執行董事吳睿弘表示，Jeep不僅是一個汽車品牌，更是一群共享生活方式、共同探索邊界的族群，這種緊密的連結形成了獨特的「越野部落文化」。

而Jeep Ducking正是這個部落傳遞溫度的媒介。它象徵著分享、鼓勵與致意，更代表了車主之間的緊密連結，在國外，許多資深玩家的儀表板上會排滿了幾十隻各式各樣的小鴨，每一隻都代表著一次路上的偶遇與肯定，是車主們的共同語言。

台灣「鴨鴨外交」正式啟動

隨著Jeep Wrangler上市，台灣的道路上也將出現更多這些美式越野傳奇的身影。寶嘉聯合也特別在發表會上介紹這項文化，期待Jeep Ducking能在台灣萌芽，讓這項充滿善意的互動成為台灣街頭的新風景。 下次，當你在台灣街頭看到一輛Jeep，或者你剛好成為了新科Wrangler車主，不妨準備幾隻小鴨放在手套箱，這不只是一個遊戲，更是一種傳遞微笑、創造連結的自由精神。