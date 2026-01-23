越野障礙賽？高雄永安馬路「上百個補丁」超顛簸

高雄市 / 綜合報導

這是越野障礙賽嗎？民眾反映，高雄永安區石班路，每次經過，車子都快被震壞，因為路面滿滿都是「補丁」，一個長800公尺的路段，有上百個補丁，幾乎每一步路都有一塊，開車騎車經過，車身震個不停，向市府投訴，得到回覆都是「再改善」，一年多以來，路還是一樣爛，由於鄰近台電、中油廠區，大車出入頻繁，工務局將提刨鋪改善計畫，維護行車安全。

放眼望去，整條馬路東補一塊、西補一塊，每一步路就一個補丁，只要開車經過就會像這樣，咚咚咚個不停，還以為是再參加越野障礙賽，就算把速度放慢，大車經過這顛簸路段，還是震到車身不斷狂搖，就連機車經過也是晃個不停。

騎士說：「上次開車來也是，這次騎車來也是，柏油路都咚咚咚咚的，很不方便，尤其是騎機車的人這樣會危險，來了好幾次以前一年多前沒有現在來很差，他都補過再補過沒有一次補的好。」

高雄永安區石斑路、鄰近永新漁港，是一小段路就有15個補丁，重回現場，800公尺的路段至少超過100個，有民眾反映，每天經過車子快被震壞，不知道是不是鄉下地方沒人管，陳情給市府單位一年多，永遠得到的回覆都是再改善，但路還是一樣爛。

民眾說：「有看過人再補，就這樣一直補，一直補啦，這條他們在做工程很久了，有看過人在補就是一直補一直補。」騎士說：「騎起來的時候很顛簸，看能不能再鋪好一點不要有這麼多的，一塊塊的補丁，路面很顛簸啊，挖了又挖，路很不平騎起來很顛簸，看能不能再鋪好不要一塊塊補丁。」

由於當地鄰近台電、中油工廠和養殖漁業，加上近期堤防整修，施工車輛，進出頻繁，導致路面毀損情形加深，高市工務局道工處副處長邱哲明說：「向台電，中油公司提改善計畫辦理刨鋪改善，未全面改善前將加強修補，以維行車安全。」補丁密密麻麻，車身搖搖晃晃，這條顛簸道路，何時才能完整改善，民眾都在等答案。

