越隨和卻越累？專家：一直想當好人其實是一種壓力來源

【健康醫療網／編輯部整理】很多人不擅長和他人交往，但是，並不是沒有人際相處的訣竅。比方說，有邀必應就是其中的一個訣竅。只要別人邀約喝酒、吃飯，就隨時說「OK」。有人約隔天聚餐，也二話不說就答應「我一定到」。

於是，別人就絕對會覺得，「她（他）很隨和，人很好」。

這種隨和的人經常會有各種邀約，所以大家也會覺得她（他）是人際關係的高手。只不過貫徹這種訣竅也有很多缺點，首先，開銷會很大，但是最受不了的恐怕是「很累」。

「八面玲瓏」的背後 其實藏著巨大壓力

日文中有「八方美人」這個詞，和中文的「八面玲瓏」意思相近，代表向所有人都笑臉以對，討好所有人，但是美人也有面露愁容的時候，有時候也會想要皺眉頭，如果無法面露愁容或是皺眉頭，不難想像壓力有多大。

不妨想像一下無論面對誰，都笑臉相迎的自己。自己也會有心情不好的時候，有時候也會想要一個人靜一靜，但是為了討好所有人，這種時候也必須抹殺自我。這樣未免太累了。

討好所有人 只是害怕不被喜歡

想要對每個人都笑臉相迎，討好所有人時，其實是內心有「希望大家都覺得我人很好」、「不希望別人覺得我不隨和」的想法。這種想法其實是「私心」，並不是自己真實的內心。

禪語的「直心」就是正直的心，直心才是自己真實的內心。努力用自己真實的內心過日子，才能活出自我。不想參加時就拒絕，不方便的時候就老實說。

所有人都認可的好人 世界上不存在

一種米養百種人，每個人心目中的「好人」都不一樣。有人覺得善解人意的人是好人，也有人覺得內心強大的人是好人。也有人覺得一個人有沒有進取心，才是決定是不是好人的判斷標準，當然也會有人的判斷標準是低調、謙虛。

每個人都不一樣，有十個人，就會有十種「好人」的標準。在如此複雜又多元的人際關係中，有辦法成為所有人眼中的好人嗎？

當然不可能。既然這樣，那就乾脆不執著當好人。禪所說的「不執著」，並不是放棄的意思，而是「明確」的意思。也就是明確自己無法當好人，明確做不到的事就是無法做到。試圖做自己做不到的事，才會覺得很累、很有壓力。只要在內心覺得「我做不到，所以乾脆不做了！」就會豁然開朗，發現不過是如此而已。

做自己 反而更容易被真正喜歡

有一句禪語叫做「明歷歷，路堂堂」，這句話的禪意是，一切都顯著而明確，清清楚楚、明明白白、毫無隱瞞，這才是自然的樣子，真理也在其中。

只要保持自己原來的樣子，用自己真實的樣子過日子，並在這個基礎上，發揚自己的優點。雖然有點冒失迷糊，但如果熱心助人，不求回報，可以進一步磨練樂於助人的優點，於是，冒失迷糊的個性，也會成為可愛的人情味。

請在內心宣布自己不再當好人，當放鬆心情過日子，就可以活得更加輕鬆自在。

