趕三點半前赴銀行辦事 民眾遭三立採訪車撞飛

一輛三立電視的採訪車剛從國民黨記者會結束，要回公司，經過南京東路，突然撞進彰化銀行。（圖／東森新聞）





今天（23）下午3點10分，銀行還沒關門，一輛三立電視的採訪車剛從國民黨記者會結束，要回公司，經過南京東路，突然撞進彰化銀行，釀成10人受傷，其中3人傷勢嚴重。67歲駕駛供稱，因為恍神再加上當時突然踩不到煞車才會釀禍，現在警方已經著手調查中！三立電視發出聲明致歉，會負起應盡責任。

三立採訪車衝撞銀行，整起事件造成4女6男受傷，其中3人正好在銀行內辦事，遭到波及，還有一名37歲女子剛好路過，被撞到頭部濺血，情況非常危急；還有當時綠燈起步的騎士，也被撞飛。34歲騎士倒地，幾乎站不起來，另一頭甚至有女子頭破血流，就倒在銀行門口。

女子傷勢嚴重一度意識不清，緊急被送醫治療，整起車禍包含肇事的三立駕駛在內，一共10人受傷。由於車禍現場太過混亂，傷者人數真的是太多，救護人員先在現場檢傷之後，將這些傷患，分送前往了台大、臺安醫院以及仁愛醫院。

傷者統計，4女6男，甚至有一名婦人已經高齡88歲，傷勢最嚴重的分別為37歲女子、40歲男性，以及一名40歲女性，整起事件三人重傷，肇事駕駛則幾乎沒有外傷。北市消防局第三救災救護大隊長蔡家隆：「其中一位傷者是司機，那司機他這個傷情的狀況比較輕，那他自己先不送醫，銀行的部分他有32個行員，我們給他清查了之後，那行員的部分都沒有問題。」

警消：「來來來，來，OKOK，來。」

現場出動拖吊車，將肇事的採訪車拉出，車頭幾乎全毀，而撞擊力道之大，ATM更幾乎解體。警方鑑識小組前往現場採證，要看看駕駛說的，車輛開到一半出問題是不是真的。

