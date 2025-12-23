趕上作帳行情 軍工股回神9檔

財經中心／廖珪如報導

在國家為地緣政治加強國防佈局的大脈絡下，經濟部主導軍工產業，加之年底作帳行情，軍工股回神，相關產業鏈9檔可關注。（圖／記者盧素梅攝影)

台股23日漲160.83點，收在28310.47點，成交值新台幣4203.89億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超18.88億元。自營商買超81.36億元，投信買超19.51億元，外資及陸資賣超81.99億元，軍工股族群回神。

法人報告指出，我國經濟部將主導五項國防的軍工產業，包括偏向軍用的航太、船艦製造，偏向商用的無人載具、機器犬、衛星等，擬強化供應鏈能量，對接國際市場合作商機。台股相關供應鏈有望受惠，航太軍工題材趕上年底作帳行情、輪動轉強邑錡（7402）、亞航（2630）、雷虎（8033）安集（6477）、駐龍（4572）、漢翔（2634）大眾控（3701）、保勝光學（6517）龍德造船（6753）。

