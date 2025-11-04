趕上台積電？三星德州廠2奈米即將量產 ASML出動「曝光機大隊」

2奈米晶圓生產目前仍離不開艾司摩爾（ASML）的EUV（極紫外光）曝光機，科技媒體《Wccftech》報導指出，ASML已經出動組建專門團隊，協助三星在美國的德州泰勒新廠，安裝這些關鍵的曝光機，也代表三星德州廠即將正式啟用。

​報導引述韓媒《Fnnews》消息指出，ASML近期在美國德州發布徵才訊息，尋找「現場服務工程師」（field service engineer），並在職缺內容提到「將支援三星EUV設備的初始啟動」。

報導表示，這顯示ASML正組成團隊，協助三星加速部署關鍵設備，好讓其能生產2奈米GAA晶圓；業界人士也指出，德州泰勒廠已經接近投產階段，「ASML成立『泰勒專責團隊』，代表泰勒廠已在準備進行EUV安裝，離實際營運越來越近。」

報導提到，除了這支專責團隊外，ASML還正建立另一支「現場服務團隊」，負責設備在出貨前的安裝與測試。若沒有這些EUV曝光機，三星幾乎不可能啟動2奈米GAA生產線。三星已於9月底開始量產Exynos 2600，但初期月產量僅約1.5萬片。

報導指出，三星若能購入更多ASML的曝光機，將能加快2奈米製程的研發進度，並在長期上提高良率；據傳，高通已收到採用三星2奈米生產的Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片，若良率穩定提升，高通有望將三星納入晶圓代工的合作夥伴之一。

