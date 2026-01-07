趕上年貨採買！桃園南門市場1/27全面復業

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政今（7）日上午主持市政會議時表示，針對南門市場災後復原工作，市府團隊採C型鋼結構搭建臨時市場，加速重建進度，預計1月20日開放攤商進駐裝修，並於1月27日全面復業。此舉將確保南門市場在農曆年前恢復運作，不僅讓攤商能順利做生意，也方便市民採辦年貨，安心過好年。

張善政指出，重建過程面臨諸多考驗，除遭遇颱風侵襲，更須克服結構鑑定、建物拆除、廢棄物清運及復電等挑戰。感謝經發局、都發局及環保局等人員努力，發揮高度專業進行跨局處協調，並召開數十場協調會及說明會，積極與攤商及周邊居民溝通，克服萬難完成任務。

張善政強調，市府未來將針對傳統市場的消防安全與公共設施進行總體檢，逐一盤點結構、消防及用電安全並落實改善；同時持續宣導正確用電觀念，優化市場環境，為市民打造整潔、優質且安全的採買空間。

