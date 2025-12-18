趕上潮流！跟拍「提帽小人」宣傳跨年限定 蔣萬安：大寶也覺得很讚

再過剩不到2週就是一年一度的跨年活動，其中每年備受矚目的臺北市政府跨年活動，今年與超人氣PEANUTS™ 漫畫家族合作，還推出10款跨年周邊限定商品。台北市長蔣萬安也跟上流行，拍攝「提帽小人」短影音宣傳周邊商品，不但被網友們盛讚「超潮」，蔣萬安也透露，拍攝前有和家中大寶討論，「大寶也覺得很讚」。

蔣萬安的IG和Threads在今（18）日上傳「提帽小人」短影音，向民眾推薦PEANUTS™ 漫畫家族推出的10款跨年限定周邊商品。蔣萬安也化身模特兒，把限定帽子、圍巾等配件穿上身，不少網友們看完紛紛留言直呼「市長超可愛」、「太跟得上潮流」等。

觀傳局則表示，「臺北最High新年城」跨年晚會今年首度攜手全球超人氣 PEANUTS™ 漫畫家族，Snoopy 帶著兄弟姊妹與好友們，化身城市旅遊大使，暢遊臺北大巨蛋、台北101、貓空纜車、西門紅樓、北門、大湖公園、美麗華摩天輪及中正紀念堂等城市地標，並以這些為設計靈感，推出10款臺北跨年限定周邊商品，包含帽子、圍巾、T恤、馬克杯、票卡夾、帆布袋等。

事實上，蔣萬安今日下午席2025 GAMFORCE電競嘉年華開幕記者會，會前接受媒體聯訪。他透露這個idea是團隊提出，自己也有和大寶討論，對方也覺得這個想法很讚，他也期待和市民朋友們及史努比一起跨年。

另外，跨年演唱會陣容，將分三階段曝光，根據觀傳局已公布的卡司，目前有蔡健雅、李千娜獨家登場，以及韋禮安、美秀集團、高爾宣、王ADEN、畢書盡、U:NUS、幻藍小熊等。不過今日有眼尖網友發現，北市府廣告疑似提前刊登，南韓大咖女團KARA將登上跨年舞台。觀傳局則回應，跨年完整卡司在明（19）日記者會上正式公布。

