趕不及領和平獎 馬查多變裝出逃挪威 美扣押委油輪

諾貝爾和平獎10日在挪威頒獎，得主委內瑞拉反對黨領袖馬查多，已經藏匿一年多，她未能及時出席典禮，最後由女兒代為領獎。不過就在頒獎後幾個小時，馬查多安全飛抵奧斯陸。據《華爾街日報》報導，她是變裝出逃，通過10幾個軍方檢查哨，最後搭船橫渡加勒比海，美軍還派出兩架戰機護航。頒和平獎的同一天，美國在委內瑞拉外海扣押一艘油輪，藉此加強施壓委國總統馬杜洛下台力道。

諾貝爾和平獎10號在挪威舉行頒獎典禮，今年得主委內瑞拉反對黨領袖馬查多，長期對抗獨裁政權而獲得肯定，但她被限制出境，並且為了躲避當局迫害，已經藏匿一年多的時間；直到頒獎前最後一刻，諾貝爾委員會都無法確定她的行蹤，最後是由馬查多的女兒代為領獎。

諾貝爾和平獎得主馬查多女兒 索沙 ：「我代表母親瑪麗亞．柯瑞納．馬查多領獎，她付出極大的努力，團結委內瑞拉數百萬民眾，因此諾貝爾主辦單位頒給她諾貝爾和平獎。這個獎意義深重，提醒世界民主是和平的基石，比所有一切都重要，內瑞拉透過漫長且艱困的旅程，提供世界一堂課：擁有民主，我們必須願意為自由而戰。」

頒獎典禮後幾個小時，馬查多安全飛抵奧斯陸，她在飯店陽台上向大家揮手致意，並高唱委內瑞拉國歌，隨後她下樓，爬過阻擋她的安全圍欄，與支持者擁抱，家人也在一旁陪伴。

馬查多支持者：「她藏匿的這幾個月，冒著生命危險，和委內瑞拉流散異地的人一起看到她，是一種快樂與安心的感覺，確定她平安，這讓委內瑞拉抵抗勢力能繼續下去，也是對委國政權施壓，以實現政權輪替的目標。」

馬查多抵達後接受英國媒體BBC專訪，她表示過去16個月，完全封閉無法與外界接觸，她已經兩年沒見到兒女，也錯過了他們的畢業典禮和婚禮。馬查多不願透露逃離委內瑞拉的過程，但根據《華爾街日報》報導，馬查多是變裝出逃，通過10幾個軍方檢查哨，然後搭上小木筏抵達一個小漁村後，橫渡加勒比海離境，過程十分驚險。逃亡之旅經過2個月策劃，知情人士透露，他們還事先知會美軍，避免在海上遭誤擊，據傳美國派出兩架戰機在上空盤旋，確保她的安全。

就在和平獎頒發的當天，美國海岸巡防隊在委內瑞拉外海，扣押了一艘油輪，海軍陸戰隊支援任務，以直升機垂降登船控制了油輪。動用軍隊扣押商船在國際間極為罕見，顯示川普又加強了施壓委國總統馬杜洛下台的力道。

美國總統 川普：「你們可能知道了，我們在委內瑞拉外海，扣押了一艘油輪，很大的一艘、非常大，事實是最大的，還有其他的事情，你們之後會看到，我稍後會和其他人討論。」

記者：「關於扣押油輪，上面的原油怎麼處置？」

美國總統 川普：「我想我們會留著吧。」

被扣押的油輪是一艘幽靈船，上面沒有掛國旗，也沒有登記資料，航行軌跡資料顯示，它曾經往返伊朗和委內瑞拉多次，估計船上載有190萬桶原油，專門偷運到遭禁運制裁的國家。

委內瑞拉內政部長 卡碧洛：「玻利維亞委內瑞拉共和國，不但譴責也絕對不接受這樣明目張膽的小偷，這是跨國海盜行為，美國總統還公開承認在加勒比海上攻擊油輪。」

馬查多抵達奧斯陸後，稱讚川普對馬杜洛政權施壓行動，她表示一定會回到委內拉瑞拉；不過她一旦離境，就會被列為逃犯，回國被逮捕的風險很高。馬查多過去也曾以類似方式，秘密出境前往哥倫比亞，最後成功返回。馬查多此行很有可能會訪問美國，尋求川普的支持。

