趕加油？ 休旅車搶快鬼切 遭直行貨車攔腰撞

苗栗這名男駕駛疑似趕著加油，竟然搶快鬼切，切進加油站，直行貨車反應不及，攔腰撞上，休旅車旋轉半圈，零件當場噴飛，還好雙方都沒人受傷，而警方初步判斷，是黎姓男子轉彎沒禮讓直行車。

黑色休旅車直接切進加油站，被後方貨車從側面直接攔腰撞上，休旅車大片車殼零件整塊瞬間噴飛。

目擊駕駛：「那台貨車從我這邊撞過來，我就GG了，他要去加油啊，想到驚險瞬間，」

目擊駕駛還心有餘悸，從監視器還原經過，只見黑色休旅車被撞之後轉了90度，大貨車又往前滑行一小段距離才停下，讓目擊駕駛簡直嚇壞。

加油站員工：「我早上有聽他們大夜班的說，有發生車禍，但是我們不知道情形。」

事情發生在22日下午5點多苗栗苑裡140縣道，當時38歲黎姓越南籍移工開車，上面還載著另外4名移工，但經過加油站時，就直接左轉進去，而貨車司機是35歲的林姓女子準備要去苑裡夜市擺攤，因為反應不及，直接撞了上去。

通霄分局社苓派出所所長張景霖：「造成雙方車輛受損，所幸無人受傷，雙方駕駛均無飲酒情形。」

還好雙方都沒有人受傷，只有車受損，不過當時黎姓男子開進加油站時直接左轉，疑似沒注意到直行車，但較正確的方式是要順向轉進加油站，而仔細觀察加油站，地上就有一個指引標誌，雖然說兩種方式都沒錯，但休旅車沒禮讓直行車，罰則是600到1800元，還得賠償車損，這次的加油費就得比平常多了好幾倍。

