趕商演撞車駕駛讓先走 春風感動PO文協尋

台北市 / 綜合報導

本土流行天團玖壹壹的春風，16日趕場尾牙商演時發生擦撞意外，事後春風在社群PO文表示，在路上擦撞到1輛賓士車，但駕駛知道他在趕時間，不但沒有報警，還催促他趕緊去上班，讓他覺得很感動，不過也有不少網友說這是肇事逃逸，對此，春風也親上火線回應，事後有詢問警察只能等待賓士駕駛主動聯繫，所幸最後透過「社群的力量」，兩人成功聯繫上，讓事件圓滿落幕。

本土流行天團玖壹壹成員春風，一身搖滾打扮脖子戴金項鍊，站在舞台上快嘴唱著招牌RAP，台下歌迷們全都嗨翻天，現在正好是尾牙季，春風行程滿滿滿，但16日卻在趕場商演時發生擦撞意外。春風在社群PO文，說他在台74線快速道路上開車A到賓士，對方知道春風要趕工作，不但沒有報警，反而催促春風趕快去上班，但春風仍決定負起責任，親自支付維修費用，還大讚駕駛好人一生平安，並請廣大網友一起尋找，這位「暖心」駕駛。

廣告 廣告

貼文一出立即掀起熱議，底下網友紛紛貼出春風上班的照片，有網友幫忙證明，春風真的有在上班沒有騙人，還有網友表示，春風真的趕來上班了，謝謝賓士駕駛沒有讓他遲到，只是兩人私下和解沒有報警，不少網友卻說這是肇事逃逸，對此春風也親上火線發文澄清，彼此都不喜歡，沒怎樣就要叫警察，浪費時間又要讓後面塞車，更提到後續已經去警局詢問，但只能等賓士駕駛自行聯繫。

所幸最後透過社群力量成功聯繫上駕駛，春風也曬出對話，再度誠意致歉抱歉擊中你，更介紹車行請車主過去，對方也暖心說這是緣分，車禍只是小事，也讓事件圓滿落幕。

原始連結







更多華視新聞報導

玖壹壹「春風」自爆A到車 對方「讓他先走」愧疚急尋

玖壹壹春風大方談浪子回頭經歷 契機全因母親

「玖壹壹」春風追撞機車 200萬經典愛車受損

