趕在上訴截止前1天！NewJeans逆轉回鍋有內幕 HYBE股價已飆漲

韓國人氣女團NewJeans的演藝活動終於迎來轉機，先前狀告東家ADOR被判敗訴的她們，昨（12日）5名成員趕在上訴截止期限（13日凌晨）前一天，五人同心決定重返公司。即便Minji（玟池）、Hanni及Danielle是自行發聲明，母公司HYBE娛樂股價已大漲。業界也分析，NewJeans的決定，與接連敗訴及輿論壓力不無關聯。

348天「閔熙珍之亂」告一段落

NewJeans與ADOR歷時348天的法律攻防，終於在昨天暫時畫下休止符，雙方的合約糾紛始於去年11月28日，當時NewJeans為力挺ADOR前代表閔熙珍，主張閔熙珍遭無故解職讓她們對公司「信任破裂」，單方面宣布將與ADOR解約並聲稱要獨立活動。

由於法院上月30日一審宣判後，已判定她們與ADOR之間的合約仍具效力。當時5名成員雖透露將上訴，昨卻在上訴期限截止日前大逆轉，先是Haerin（諧潾）、Hyein（惠仁）宣告回歸，並透過ADOR發布正式聲明，成為與公司示好的破冰契機。

而當歌迷們憂心其他3位成員何去何從時，約2個半小時後，Minji（玟池）、Hanni及Danielle也火速透過法律代理人發聲，表明重返ADOR的意願。

5人兩階段發聲明有隱情

NewJeans五名成員Hanni（左起）、Minji、Hyein、Haerin、Danielle今年3月曾一同現身法院。翻攝YONHAP NEWS

3人也在聲明中提及與另外2名團員不同調的原因，解釋道，「因為有一位成員目前在南極，聯絡上有所延遲，但因ADOR未回覆，只能另行發表聲明。」不過也因為三人是透過律師另外發表聲明，ADOR謹慎表示，「正在確認成員的真實意向。」

HYBE娛樂股價已飆！ADOR備妥回歸安排

而NewJeans回歸有望的消息一出，昨在海潾（Haerin）與惠仁（Hyein）宣布回歸ADOR後，股價已迅速反映利多消息。HYBE股價在盤後交易上漲8.93%，收在31萬1000韓元，顯示外界對團體重啟活動的高度期待。

演藝業界分析指出，這次NewJeans的「態度轉變」，應與連續敗訴及輿論風向有關，團體若持續對抗，恐影響形象與後續活動。雖然ADOR尚未公布NewJeans「回家」後的演藝規劃，但先前已表示已為NewJeans備妥正規專輯的發行與各項行程準備，等待五人歸隊重啟活動。而NewJeans與ADOR的合約將持續至2029年7月31日為止。



