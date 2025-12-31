趕在最後一天！美國商務部核發授權 台積電南京廠營運不受影響

台積電晚間回應表示，已經取得美國商務部授權，南京廠明年繼續營運不受影響。

台積電晚間最新回應表示，已經取得美國商務部的南京廠一年期的出口許可。這項許可確保了未來一年，台積電南京廠的營運及產品出貨不受影響。

趕在最後一天！針對本刊詢問台積電今年9月接獲美國政府通知，南京廠的驗證最終用途（VEU）授權將在2025年12月31日到期，台積電今晚（31日）回應表示，美國商務部已核發一年期的出口許可給台積電（南京）有限公司。這項許可允許美國出口管制的項目在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電（南京）。

台積電表示，這項許可在原經認證終端用戶（Validated End-User,VEU）授權於2025年12月31日到期前核發，確保了台積電（南京）的營運及產品出貨不受影響。

除了台積電以外，美國政府也核發了年度許可證給韓國的三星和SK海力士，允許這世界前兩大記憶體晶片製造商在2026年將美國的晶片製造設備輸入中國工期工廠使用。

知情人士透露，美國對中國實施大規模的晶片相關出口管制，讓原本一直享有VEU授權地位的台積電、三星以及海力士，無法繼續享有豁免的地位。取而代之的是，美國政府政策改成每年批核許可制度，並讓台積電、三星以及SK海力士提出申請，如今，三家廠商都已經獲得明年度的出口許可，暫時鬆一口氣。

