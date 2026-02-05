趕在4月川習會前！高市早苗將於3／19訪美 川普讚譽有加

日本首相高市早苗。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間5日表示，日本首相高市早苗將趕在川普4月訪中之前，於3月19日先行訪問白宮。在她預計將於8日舉行的眾議院選舉中勝出之前，川普特別讚揚了這位日本的首位女性領導人。

據《南華早報》報導，川普在社群平台「Truth Social」發文宣布她將於下個月訪美，並表示，高市「已經證明自己是1位堅強、有力量且睿智的領導人，而且是真心熱愛自己國家的領袖。」

川普指出，美國與日本正努力達成1項「非常重大的」貿易協議，同時在國家安全議題上持續合作，並對高市表達「完全且徹底的支持」（Complete and Total Endorsement）。他補充：「高市首相及其聯盟所做的工作，值得獲得強而有力的肯定。」

64歲的高市早苗，年輕時曾是重金屬鼓手，同時也是英國前首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）的仰慕者，以及已逝前日本首相安倍晉三政治路線的繼承者。她於去年10月成為日本5年內的第5位首相。

民調顯示，在經歷執政初期的蜜月期後，高市所屬的保守派政黨，將在8日的眾議院選舉中取得壓倒性勝利。

此前，她接手的是1個因通貨膨脹，以及近期政治獻金醜聞而遭大量選民拋棄、氣勢低迷的自民黨。儘管奉行極端保守政策，高市卻在年輕族群中擁有壓倒性支持。在長期以高齡選民主導政治版圖的日本，這樣的現象格外引人注目。

