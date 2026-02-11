趕尾牙聚餐釀禍！嘉義3車連環追撞 車上5人嚇傻

嘉義市昨晚發生一起因趕赴尾牙聚餐引發的連環車禍事故。昨晚6時30分，嘉義市政府消防局接獲民眾報案，指稱北港路和大溪路交叉路口發生交通事故，消防局隨即派遣第一大隊德安分隊前往處理。

救護人員抵達現場後，發現為3輛小客車連環追撞，現場汽車零件散落一地，場面一片狼藉。經過救護人員詳細評估，事故涉及的5名人員意識均保持清楚，生命徵象穩定，且均表示身體並無明顯不適症狀，確認不需送醫治療。

根據初步調查，這起連環追撞事故疑似因其中一名男性駕駛急於趕赴尾牙聚餐行程，在行車過程中一時疏忽，未能注意前方車輛動態而不慎碰撞前車，進而引發後方車輛連環追撞。在確認現場人員均無受傷後，消防人員將後續現場處理交由警察與相關單位進行事故調查。

嘉義市消防局特別呼籲，目前正值年終聚餐及尾牙活動的高峰期間，許多民眾需要參加各類聚會活動。駕駛人在行車時務必提高警覺性，嚴格保持適當的行車安全距離，避免因一時心急趕赴行程而造成交通事故。唯有謹慎駕駛，才能確保自身與他人的安全，平安順利返家。

