趕尾牙聚餐釀禍！嘉義3車連環追撞 車上5人嚇傻
嘉義市昨晚發生一起因趕赴尾牙聚餐引發的連環車禍事故。昨晚6時30分，嘉義市政府消防局接獲民眾報案，指稱北港路和大溪路交叉路口發生交通事故，消防局隨即派遣第一大隊德安分隊前往處理。
救護人員抵達現場後，發現為3輛小客車連環追撞，現場汽車零件散落一地，場面一片狼藉。經過救護人員詳細評估，事故涉及的5名人員意識均保持清楚，生命徵象穩定，且均表示身體並無明顯不適症狀，確認不需送醫治療。
根據初步調查，這起連環追撞事故疑似因其中一名男性駕駛急於趕赴尾牙聚餐行程，在行車過程中一時疏忽，未能注意前方車輛動態而不慎碰撞前車，進而引發後方車輛連環追撞。在確認現場人員均無受傷後，消防人員將後續現場處理交由警察與相關單位進行事故調查。
嘉義市消防局特別呼籲，目前正值年終聚餐及尾牙活動的高峰期間，許多民眾需要參加各類聚會活動。駕駛人在行車時務必提高警覺性，嚴格保持適當的行車安全距離，避免因一時心急趕赴行程而造成交通事故。唯有謹慎駕駛，才能確保自身與他人的安全，平安順利返家。
其他人也在看
我不是RAV4，我是Suzuki新世代Across
近日Suzuki發表新世代Across，你以為我放錯圖，但其實也不意外，因Across就是和第六代RAV4雙生車型，外觀與內裝設計也都沒有加以修改如出一轍。乍看圖片你會以為這是第六代RAV4，和 e Vitara與Urban Cruiser相同，該車為RAV4雙生車型Across。其實在2020年時Suzuki推出的Across就是五代RAV4車型，如今隨著六代RAV4的上市，Suzuki也在近日帶來新世代Across。 有別於RAV4提供三種不同外型，Across則選擇RAV4 Adventure，由於為雙生車型，因此在內外觀方面Across都維持和RAV4相同的設計規劃，唯一變動就是更換廠徽與銘牌而已。 動力部分Across選擇PHEV插電式油電系統作為對市場溝通，在搭載的2.5升擎搭配兩具馬達下，具有304hp最大馬力輸出。之後Across則會陸續在歐洲市場推出。Across和RAV4是雙生車型，此次新世代Across則選擇RAV4 Adventure車型。Across座艙和外觀一樣皆保留RAV4設計。Across採2.5升PHEV動力。這車是Across不是RAV4。《原文詳見
60萬內買車時代要結束了！台灣國民神車走到盡頭？
在台灣賣了19年的三菱Colt Plus，最近因產量驟減再度成為話題焦點。市場傳出經銷端接獲停產訊息，不過中華三菱對外仍強調持續生產中。只是數據一攤開，外界難免聯想，這台國民小車是否已走到轉折點。
Escape車主不要走！Ford祭出Bronco Sport優惠來挽留
隨著Escape停產Ford擔心會出現車主出走潮，於是針對相似車型Bronco Sport祭出優惠來挽留，避免車主變心改選擇其他品牌。因策略轉型Ford將旗下熱門休旅Escape停產，如今面臨不少租約即將到期和欲換車的Escape車主，為了不讓消費者轉投其他品牌流失客群，因此祭出優惠來試圖挽留消費者。 在此之前Edge停產時，Ford經銷商向Edge車主推廣Explorer和Expedition，同時也給予誘人優惠，結果成效顯著成功留住許多Edge車主。由於前例獲得成功，因此Ford這次針對Escape車主則推出同樣為C2平台建構，且價格相當的Bronco Sport優惠活動，若改購Bronco Sport就享有1,000美元優惠，若改換尺碼更大或價格更高車型，最多可享4,000美元優惠，至於策略是否有效就有待時間觀察。Ford擔心Escape車主會改換其他品牌車型，於是推出若購Bronco Sport優惠活動。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
「追風RZR」停路邊遭竊！ 尋車英雄追車逮賊
「追風RZR」停路邊遭竊！ 尋車英雄追車逮賊
若美製車零關稅，特斯拉會降價嗎？官方一句話解答了
針對台美協議傳「美製車零關稅」，經濟部昨（10）日邀集車輛公會及9家本土車廠舉行座談會。經濟部長龔明鑫表示，目前尚未底定政策，若以極端情況評估，對國內汽車業產值影響約1%。然而，現在就有不少民眾關心若美車零關稅，特斯拉是否會降價？特斯拉今（11）日回應，政府官方政策未定，包括定價策略、車款規劃等，暫時不會有正式訊息。根據 《中央社》報導，特斯拉今日在台北啟用......
【車壇候車室】買車先等等！2026 台灣新車大點名！哪一台會成為新一代「國民神車」？
2026年的台灣車市，正在悄悄進入一個「世代轉換期」。這一集我們不試車、不實測，而是一次幫大家整理——接下來即將登場、可能改變市場版圖的重點新車。 日系品牌依然火力全開，TOYOTA除了主流SUV動向備受關注外，RAV4 PHEV 的導入時程與定位更是油電族焦點；風格路線截然不同的 Crown Sport，則讓人看到品牌高階運動化的新嘗試。Honda方面，經典跑車名號回歸的 Prelude 話題性十足，而 ZR-V 也持續補強品牌在都會SUV級距的戰力。 歐系陣營則是電動化全面加速的一年。Mercedes-Benz 的 新世代 CLA 與 純電 GLC，代表豪華品牌正式把電動主力戰場拉進主流級距；BMW iX3 新世代車型也被視為品牌電動SUV的重要關鍵。 另一方面，Lexus ES 的產品動向、Nissan Qashqai 在跨界SUV市場的角色、Mazda CX-5 世代節點，以及話題十足的 Alfa Romeo Junior，都讓2026年的產品線變得更加多元。 從PHEV、油電、純電，到性能取向與設計風格轉變，今年的新車不只是「變多」，而是技術路線與產品定位都開始重新洗牌。 這集就帶大家快速掌握重點車款與市場動向，看看哪幾台，可能會是你該等的那一台。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車
Toyota「日本勞斯萊斯」霸氣升級！外觀內裝進化展現豪華旗艦風範
Toyota 頂級旗艦座駕 Century 享有「日本勞斯萊斯」的美譽，就算原廠後來推出 Century SUV 豪華休旅，但房車版本仍有著不可動搖的崇高地位，而身為 Toyota 御用改裝品牌的 Tom's Racing 更為 Century 量身打造專屬的 Tom's Edition 客製化套件，透過外觀及內裝升級，進一步強化「日本勞斯萊斯」的旗艦氣勢及豪華氛圍。
Toyota釋出短影音，證實六人座純電SUV就是Highlander
日前Toyota釋出欲推出的新車座艙，從圖片中可以清楚看見為款六人座三排車型，但外界都在猜測很有可能會是Highlander，如今Toyota在公布的短影音中也證實就是Highlander。在此之前Toyota釋出車尾照預告將推出全新車型，當時外界還不清楚會是何款車型，不過日前釋出的座艙圖則清楚告知是一款2/2/2六人座三排休旅車，至於車型當時不少都在猜測很有機會會是Highlander。而關於該車近日Toyota於發表前又帶來短影音，影片中大方公開欲發表的車型為Highlander，而下方銘牌也告知這是具有四輪驅動的純電Highlander，至於更多資訊再等一下，明天就會正式公布。Toyota即將發表六人座Highlander。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
北宜高鐵、直鐵爭議！楊正君：班次受限才是最大障礙
高鐵延伸宜蘭、屏東2大計畫屢現質疑聲浪，交通部鐵道局長楊正君今親上火線回應，強調鐵道局不是第一次做環評，所有程序都是一致作法和標準，且過去高鐵通車後，台鐵營運也沒因此垮掉，運量與營收皆成長。對於北宜高鐵與直鐵評估，他直言，直鐵最大障礙就是班次將受限，無法發揮鐵路最大容量，那為何要蓋。究竟台北宜蘭是不適合高鐵？鐵道局也預測，未來宜蘭高鐵有2至3成的旅客是來自桃園以南，並非僅服務北宜間的旅客。
BMW F 900 R 試駕：不吵不鬧，實力、樂趣還很超值
提到BMW Motorrad會讓你想到什麼？賽道中統治級表現的S1000RR、飛天遁地如入無人之境的R1300GS還是經典雋永的nineT？就如同多數人的反應，或許直二/並雙引擎永遠不在前幾名考慮的範圍當中，但如果要選一台每天騎也無壓力、樂趣和性能都有亮點的車款，F900R在一趟北高旅途當中確實給出了一張相當亮眼的成績單。
新世代 Hyundai Venue 武嶺現蹤！N Line 導入機會大？
近期有網友在武嶺捕捉到全身披掛數位迷彩的偽裝測試車，從車身輪廓與標誌性的燈組設計判斷，這極大機率就是才剛剛於 2025 年 11 月全球首發的新世代 Hyundai Venue 。這款定位為「不只是 SUV」的都會座駕，選在台灣高海拔山區進行路測，顯然是為了驗證動力系統在極端環境下的表現，也預示著新車距離台灣發表的時間已經進入倒數階段。
【純視覺方案的終點在哪？】吊車大王被嚇壞？實測 Model Y 煥新版 AEB～胡董直言：「這我不行！」
這次我們實際把 Model Y 煥新版 推上測試場，針對許多車主最關心的 AEB 自動緊急煞停系統 進行真實情境實測。測試過程中，駕駛全程不踩煞車，分別在 時速 60、70 與 80 km/h 下，使用「氣球車」以及「人型氣球－小誌」模擬前車與行人突然出現的狀況，觀察系統的辨識能力、警示時機以及是否能成功介入煞停。 不少人都會問：「AEB 到底是不是規格表好看而已？」這次我們不看數據、不看官方說法，直接用實測結果告訴你，Model Y 煥新版在不同速度下的實際表現如何，以及哪些狀況真的能幫上忙、哪些情境還是得靠駕駛自己注意。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車
開到睡著？花蓮台9線「保時捷凱燕」撞翻計程車釀3傷 誇張畫面曝光
即時中心／廖予瑄報導驚險！今（11）日中午12時30分許，一名39歲莊姓男子開著「保時捷凱燕休旅車」準備要返家，沒想到卻在行經花蓮縣壽豐鄉台9線202.6公里處時，追撞前方的計程車；計程車當場噴飛，並翻覆躺在分隔島上，車體嚴重變形，車內2人因此受困；幸好有一名吳姓員警路過協助2人脫困。現場一共有3人受傷，但都沒有生命危險；根據警方初步調查，2名駕駛均沒有酒駕，肇因疑似為莊男精神不濟釀禍，至於詳細肇事責任，還有待進一步釐清。
趙小僑愛車LEXUS LBX閃亮開箱！二手價不重要 紅車控的執著誰懂？小休旅打動媽媽的心 越開越上癮！自認車技高超能拿五星好評？【Yahoo名人聊愛車】
Yahoo《名人聊愛車》本集請到趙小僑，帶大家開箱她的 Lexus LBX RELAX 特仕版晶燦紅！紅車控的執著到底多深？連主持人 Jasper 都傻眼～從人生第一台紅色 Swift 被偷、再買一台一模一樣，到後來的紅 Mini Cooper，一路走到現在的 LBX，她分享自己「一生只愛紅車」的選車故事。為什麼會選這台小休旅當日常代步車？除了外型好看、內裝舒適，趙小僑更特別喜歡 Lexus 的原廠售後服務，大讚很有儀式感。自認車技超好的她還要闖關「名人的試煉」，回答各種車上行為殘酷二選一，分享最討厭的NG駕駛習慣與帶寶寶開車的真實崩潰瞬間。想知道紅車控媽媽怎麼用 Lexus LBX 過生活，這集一定要看到最後！Yahoo《名人聊愛車》由帥氣車評 程志熙Jasper 主持，直擊名人明星的私房愛車，分享買車動機，以及真實用車體驗心得！ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車
清水服務區充電站擴建工程完工，春節返鄉補電不停歇
因應春節連假及國道出遊高峰將至，中興電工旗下電動車充電品牌 iCharging 4日宣布，位於國道三號的清水服務區充電站擴建工程正式完工。全站充電車位由原配置大幅提升至 10 席，並已同步上線營運，提前強化連假期間國道補電的大量需求，回應電動車車主長途行駛的實際需求。
哪些路段易塞車、高乘載何時實施？ 2026春節疏運措施一次看
今（2026）年春節連假將從14日到22日連放9天，且開工後相隔4天就是二二八紀念日3天連假，為因應返鄉及出遊人潮，鐵、公路及海運等皆已陸續公布疏運措施。春節期間哪些路段最易雍塞？各大公共運輸有哪些疏運規劃及優惠？
19年國民車將完售退場？60萬國產車恐走入歷史
19年國民車將完售退場？60萬國產車恐走入歷史
Suzuki 推 2 月份各車系優惠專案一覽！
第四代 SWIFT以精巧靈活、緊湊尺寸和充足的車室空間，都源自於「極致剛好」的造車理念，多一分太多、少一分太少，成為尋求實用和多功能性車輛的理想選擇，造就優雅且充滿駕馭樂趣的城市經典車款。今年不負眾望奪得車訊風雲獎2025年度『最佳進口小型車』的殊榮，獲得專業車媒與消費者的肯定。
怎能不愛車／賓士不敢做的夢 這家改裝廠替它實現
美國知名賓士改裝廠RENNtech，近日發表限量版SEC V12 Widebody Sledgehammer，替經典C126補上一段原廠從未完成的篇章。1980年代的C126雙門旗艦從未搭載V12引擎，隨著車型停產而成歷史遺憾，如今這個空白由改裝界出手填補。
Nissan X-Trail的十大賣點！ 不只內外科技豪華 更重視深層本質
我們常被耀眼的品牌光環與亮麗的車款外在所吸引，卻容易忽略隱藏在車款內部、真正決定優劣的本質設計。Nissan X-Trail就是國內百萬級中型休旅市場中，擁有強大本質的車款；現在，我們透過X-Trail旗艦版車型，整理出X-Trail的十大賣點，讓你在選購此級距中型休旅車時能清楚掌握方向。 Nissan全新第四代X-Trail國產輕油電車型，於2023年9月底正式在臺發表上市，它或許不是車迷常掛在嘴上的熱門話題，但必須說，新車型在經過全面進化之後，不僅內外散發十足新意，且一旦了解這款車在內部與多項細節中所投注的諸多心思，更會讓你覺得X-Trail充滿誠意。 【 賣點 1 】可變壓縮比渦輪引擎：…