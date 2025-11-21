趕幫媽媽慶生 騎士摔車遭泥流沖走 軍人神救援

騎士遇泥流摔車慘被沖走，大型重機一度卡在泥濘中。（圖／TVBS）

花蓮一名重機騎士在鳳凰颱風期間，為了趕回玉里為母親慶生，卻在台9線萬榮往馬太鞍便橋路段遭遇意外。由於豪雨導致馬太鞍溪暴漲，溪水溢流淹沒路面，騎士因視線不佳摔車並被泥流沖走。幸好有路過的軍人發現並即時救援，雖然人平安無事，但重機嚴重毀損，手機也被沖走。事發已過10多天，騎士最放不下的是手機中珍貴的家人、旅行回憶。

騎士遇泥流摔車慘被沖走，大型重機一度卡在泥濘中。（圖／TVBS）

這位重機騎士表示，事發當天他從台北返回花蓮，為了參加母親的生日慶祝活動。當時大雨不斷，水淹至馬路上並覆蓋了柏油路面。由於受到鳳凰颱風影響，豪雨造成馬太鞍溪堰塞湖暴漲。騎士在被管制人員攔下後改道行駛，卻遭遇了意外。騎士描述當時的情況時表示，他突然遇到溢流，由於路燈昏暗看不清路面，騎過去時才發現路上有東西在漂流，但已來不及反應而摔車。他回憶道，車子和手機都被泥水沖走，幸好有路過的軍人冒險逆向繞過來，幫他把車子拉到分隔島上，並將他載離危險區域。

廣告 廣告

事後，多名朋友協助將深陷泥濘的紅牌重機拖出。救援過程十分艱難，車身幾乎被泥流染成灰色，地面滿是泥土，行走也相當困難。經過一番努力，他們終於成功將車輛拖到馬路上。對於那位軍人的及時救援，騎士表達了深深的謝意。他提到，軍人認為這是出於使命感的行動。如今事發已過10多天，雖然人平安無事，但機車嚴重受損，手機也不見蹤影。對騎士而言，手機中存有許多與家人旅行的珍貴回憶，這些都是他人生中重要的一部分。目前他只能透過網路發文尋求協助，希望能找回這些珍貴的回憶。

更多 TVBS 報導

相約回收站！ 和女兒只差1百公尺… 8旬婦遭左轉水泥車撞亡

蘇澳永春里公館路 泥流「暴冲」殺進民宅 毀家產

台74線驚魂！曳引車「輪胎突飛出」 百公斤輪胎砸2車

台中燈具行爆炸起火！劈啪聲嚇壞居民 一樓燒光幸無傷亡

