趕快儲水！1／5全台7縣市部分區域停水 最久9小時沒水用

財經中心／劉宇鈞報導

因管線汰換或是搶修水管，台水公司公告，1月5日有7縣市部分地區將實施停水，提醒受影響的用戶提前儲水，以免面臨無水可用的窘境，造成生活不便。

1月5日有7縣市部分地區將實施停水，提醒受影響的用戶提前儲水。（示意圖／資料照）

桃園市停水區域

桃園市/大園區/田心里(部分地區)/仁德路、華興路一段、華興路二段。(以上皆含其巷道)

停水時間：01／05 09:00～16:00

停水原因：辦理大園區華興路等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶改接

台中市停水區域

台中市/南區/五權南路、五權路、南平一街、南平路、和昌街、建成路、復興路三段、復興路二段、忠明南路、文林街、新和街、永和街、福中街、福南街、福和街、福平街、福德街、福新街、福東街、美和街、美村南路、美村路二段、高院路。臺中市/南區/五權南路、南平一街、南平路、和昌街、工學北路、建成路、忠明南路、新和街、永和街、福南街、福平街、福新街、美和街、美村南路、美村路二段、高院路。

停水時間：01／05 08:30～17:00

停水原因：辦理南區南平路等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶停水改接

台中市/霧峰區/中山路、中興路、中華路、乾溪路、峰谷路、建國路、復興一街、復興二街、復興八街、復興六街、復興十街、復興四街、復興路二段、愛國路、成功路、新生路、民族路、民權路、象鼻路。

停水時間：01／04 00:00～ 01／05 12:00

停水原因：因新生路63號前250mmCIP漏水搶修中

雲林縣停水區域

斗南鎮延平北路、義和一路、義和三路、義和路、雲科路四段。

停水時間：01／05 09:00～17:00

停水原因：因辦理虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程管線連接作業

水林鄉大溝路、順興路。

停水時間：01／05 08:00～17:00

停水原因：辦理雲林廠水林鄉164線8.5K至6.5K汰換管線工程(RC-114-0519-0009)新舊管線改接及用戶改接

古坑鄉峻頭坑新庄村

停水時間：01／04 14:30～ 01／05 12:00

停水原因：因峻頭坑一站後200M 破管搶修。

嘉義縣停水區域

嘉義縣/布袋鎮/太平東路、義布公路、西部濱海公路。義竹鄉/義布公路。

停水時間：01／05 22:00～ 01／06 05:00

停水原因：義竹北港分區管網維護及漏水調查作業DC11405010006小區封閉及管段測試。 間接測試，測試後立即復水。

屏東縣停水區域

屏東縣/瑪家鄉/排灣村、佳義村、凉山村。 屏東縣/瑪家鄉/排灣村、佳義村、凉山村。 屏東縣/內埔鄉/中山路、忠孝路、成功路、新展路、新發路、清涼路一段、清涼路二段、環山路、西淇路、遼北路、黎東路。瑪家鄉/佳瑪道路、新安路、沿山公路、瑪筏道路、環山路。萬巒鄉/新安路、沿山公路。長治鄉/三和路、華錦路。鹽埔鄉/三和路、中正東路、成功路。

停水時間：01／05 09:00～17:00

停水原因：屏東所三地系統之淨水場及外站深井等增設發電機工程，三和淨水場暫停供水。

世一路、大關巷

停水時間：01／05 08:30～16:30

停水原因：為辦理管線汰換工程。

宜蘭縣停水區域

宜蘭縣/礁溪鄉/淇武蘭路、玉龍路二段。宜蘭縣/礁溪鄉/淇武蘭路、玉龍路二段、興農路。

停水時間：01／05 13:00～17:00

停水原因：辦理礁溪鄉六結路路段汰換管線工程。

花蓮縣停水區域

花蓮縣/吉安鄉/中正路二段、光華街、公園街、南海一街、南海七街、南海三街、南海九街、南海二街、南海五街、南海八街、南海六街、南海十一街、南海十三街、南海十二街、南海十街、南海四街、南濱路、南濱路一段、東海十街、海岸路、知卡宣大道一段、知卡宣大道二段、花東海岸公路、華中一路、華中路、華北一路、華北二路、華南一路、華南二路、華工一路、華工三路、華工二路、華工五路、華工六路、華工四路。

停水時間：01／05 08:00～17:00

停水原因：114年度花蓮給水廠小區改善工程(南區水量計工程-光華淨水場汰換管線)

新城鄉縣193線3K~3K+500

停水時間：01／05 08:00～17:00

停水原因：「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢-管線配合埋設工程」新舊管聯絡



