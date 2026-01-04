趕快儲水！1／5全台7縣市部分區域停水 最久9小時沒水用
財經中心／劉宇鈞報導
因管線汰換或是搶修水管，台水公司公告，1月5日有7縣市部分地區將實施停水，提醒受影響的用戶提前儲水，以免面臨無水可用的窘境，造成生活不便。
桃園市停水區域
桃園市/大園區/田心里(部分地區)/仁德路、華興路一段、華興路二段。(以上皆含其巷道)
停水時間：01／05 09:00～16:00
停水原因：辦理大園區華興路等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶改接
台中市停水區域
台中市/南區/五權南路、五權路、南平一街、南平路、和昌街、建成路、復興路三段、復興路二段、忠明南路、文林街、新和街、永和街、福中街、福南街、福和街、福平街、福德街、福新街、福東街、美和街、美村南路、美村路二段、高院路。臺中市/南區/五權南路、南平一街、南平路、和昌街、工學北路、建成路、忠明南路、新和街、永和街、福南街、福平街、福新街、美和街、美村南路、美村路二段、高院路。
停水時間：01／05 08:30～17:00
停水原因：辦理南區南平路等汰換管線工程路口制水閥更新及沿線用戶停水改接
台中市/霧峰區/中山路、中興路、中華路、乾溪路、峰谷路、建國路、復興一街、復興二街、復興八街、復興六街、復興十街、復興四街、復興路二段、愛國路、成功路、新生路、民族路、民權路、象鼻路。
停水時間：01／04 00:00～ 01／05 12:00
停水原因：因新生路63號前250mmCIP漏水搶修中
雲林縣停水區域
斗南鎮延平北路、義和一路、義和三路、義和路、雲科路四段。
停水時間：01／05 09:00～17:00
停水原因：因辦理虎尾鎮台榮及土庫鎮源欣興等公司供水管線工程管線連接作業
水林鄉大溝路、順興路。
停水時間：01／05 08:00～17:00
停水原因：辦理雲林廠水林鄉164線8.5K至6.5K汰換管線工程(RC-114-0519-0009)新舊管線改接及用戶改接
古坑鄉峻頭坑新庄村
停水時間：01／04 14:30～ 01／05 12:00
停水原因：因峻頭坑一站後200M 破管搶修。
嘉義縣停水區域
嘉義縣/布袋鎮/太平東路、義布公路、西部濱海公路。義竹鄉/義布公路。
停水時間：01／05 22:00～ 01／06 05:00
停水原因：義竹北港分區管網維護及漏水調查作業DC11405010006小區封閉及管段測試。 間接測試，測試後立即復水。
屏東縣停水區域
屏東縣/瑪家鄉/排灣村、佳義村、凉山村。 屏東縣/瑪家鄉/排灣村、佳義村、凉山村。 屏東縣/內埔鄉/中山路、忠孝路、成功路、新展路、新發路、清涼路一段、清涼路二段、環山路、西淇路、遼北路、黎東路。瑪家鄉/佳瑪道路、新安路、沿山公路、瑪筏道路、環山路。萬巒鄉/新安路、沿山公路。長治鄉/三和路、華錦路。鹽埔鄉/三和路、中正東路、成功路。
停水時間：01／05 09:00～17:00
停水原因：屏東所三地系統之淨水場及外站深井等增設發電機工程，三和淨水場暫停供水。
世一路、大關巷
停水時間：01／05 08:30～16:30
停水原因：為辦理管線汰換工程。
宜蘭縣停水區域
宜蘭縣/礁溪鄉/淇武蘭路、玉龍路二段。宜蘭縣/礁溪鄉/淇武蘭路、玉龍路二段、興農路。
停水時間：01／05 13:00～17:00
停水原因：辦理礁溪鄉六結路路段汰換管線工程。
花蓮縣停水區域
花蓮縣/吉安鄉/中正路二段、光華街、公園街、南海一街、南海七街、南海三街、南海九街、南海二街、南海五街、南海八街、南海六街、南海十一街、南海十三街、南海十二街、南海十街、南海四街、南濱路、南濱路一段、東海十街、海岸路、知卡宣大道一段、知卡宣大道二段、花東海岸公路、華中一路、華中路、華北一路、華北二路、華南一路、華南二路、華工一路、華工三路、華工二路、華工五路、華工六路、華工四路。
停水時間：01／05 08:00～17:00
停水原因：114年度花蓮給水廠小區改善工程(南區水量計工程-光華淨水場汰換管線)
新城鄉縣193線3K~3K+500
停水時間：01／05 08:00～17:00
停水原因：「縣193線三棧至七星潭路段安全景觀道路拓寬新闢-管線配合埋設工程」新舊管聯絡
更多三立新聞網報導
74歲婦連續6周用1款止痛藥膏「擦到洗腎」 醫點名2類人少用
一文看懂／教育部發錢了！大學生住宿最高補助7000元 「1類人」免申請
批6位國軍退役高官為敵發聲 名導嗆「垃圾」：對不起同袍
有致癌、心血管疾病風險！醫師：我從來不吃「這3類」食物
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 196
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 68
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 82
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 15 小時前 ・ 50
美軍竟一夜活捉委國總統馬杜洛！中共國師李毅「自搧巴掌」：我不是人了
美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為中共國師的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌。畫面也在Threads上引發熱議，更有網友直言「中國人還知道丟臉，比藍白好多了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 41
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 24
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
美軍對委內瑞拉發動攻擊！釀酒人球團：陣中3球員狀況仍不明
體育中心／丁泰祥 報導美軍突襲委內瑞拉，已成功活捉委國總統Nicolás Maduro(馬杜洛)夫婦，並送到了紐約，而釀酒人隊棒球事務部總裁Matt Arnold，則在星期天受訪表示，球隊目前尚未掌握陣中在委內瑞拉的球員最新狀況，包括最近在委內瑞拉冬季聯盟大殺四方的年輕好手Jackson Chourio。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 1
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 172
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 156
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 2 小時前 ・ 64
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 4
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 18
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 9
3生肖馬年大轉運！第1名財運事業愛情豐收 命理師籲：不能再偷懶
【緯來新聞網】邁入2026年，迎接新的開始，命理專家湯鎮瑋老師指出，今年有3個生肖火力全開，包括羊、緯來新聞網 ・ 11 小時前 ・ 9
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 91
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 555
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了
不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 147