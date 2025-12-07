趕快儲水！3縣市明起大停水「最長28小時沒水用」
生活中心／倪譽瑋報導
快儲水備用！台灣自來水公司官網公告，明（8）日桃園市、宜蘭縣、嘉義縣將會有部分地區停水；其中桃園市龍潭區中正里，因為富山分區管網封閉調查，8日晚上10點起，展開長達28小時的停水，台水提醒「停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用」。
桃園市停水區域、自來水恢復供應時間
停水時間
12月08日0時 至 12月08日6時，停水6小時
停水區域
蘆竹區：外社街、山林路二段、山頂街、後面坑路、草仔崎路
停水、降壓時間
12月08日11時 至 12月08日22時，停水或降壓11小時
停水區域
桃園區：壽山路
龜山區：光峰路、壽山路、壽德街、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路
降壓區域
龜山區：三民路、仁愛街、信義街、和平街、壽山路、壽德街、壽祿街、壽福街、忠孝街、民安街、民權街、民生街、興一街、興中街、興二街、萬全街、萬壽街、萬壽路二段、頂興路。
停水時間
12月08日22時 至 12月09日2時，停水28小時
停水區域
龍潭區：中正里
宜蘭縣停水區域、自來水恢復供應時間
停水時間
12月08日13時 至 12月08日17時，停水4小時
停水區域
礁溪鄉：柴圍路
嘉義縣停水區域、自來水恢復供應時間
停水時間
12月08日08時 至 12月08日17時，停水9小時
停水區域
民雄鄉：豐收村好收1之23號至148號範圍巷弄，山子腳302至306號範圍巷弄
大林鎮：中林路、光彩街、大民北路、民族路、民生路、育英街、莊敬街
資料來源：台灣自來水公司停水公告查詢系統
