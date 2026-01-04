趕快儲水！「7縣市」1/5大規模停水 最長達8小時

根據台灣自來水公司公告，2026年1月5日將在台灣7個縣市進行大規模停水，停水時間最長可達8小時。受影響的地區包括桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣和花蓮縣。停水的主要原因是進行管線汰換及其他工程作業，提醒民眾提前儲水以備不時之需。

2026年1月5日將在台灣7個縣市進行大規模停水，停水時間最長可達8小時。（示意圖／pexels）

具體停水時間如下：

桃園市 ：09:00至16:00，主要影響大園區部分地區。

台中市 ：08:30至17:00，影響南區多條街道。

雲林縣 ：09:00至17:00，斗南鎮及水林鄉部分區域。

嘉義縣 ：22:00至05:00（次日），布袋鎮及義竹鄉部分地區。

屏東縣 ：09:00至17:00，瑪家鄉及內埔鄉多個村落。

宜蘭縣 ：13:00至17:00，礁溪鄉特定路段。

花蓮縣：08:00至17:00，吉安鄉多條街道。

台灣自來水公司呼籲民眾在停水前至少6小時完成儲水，並在停水期間關閉抽水馬達，以避免設備損壞或火災風險。詳細停水資訊可查詢台水官方網站。

延伸閱讀

南投1/8大停水！ 近4.5萬戶23小時面臨無水可用

記得儲水！南投縣84村里1/8停水23小時 影響近4.5萬戶

高雄12/30大停水最長15小時 鳳山、大寮、小港、林園受影響