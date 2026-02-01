趕快去加油！中油明起調漲油價 汽油漲0.3元、柴油漲0.6元

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台灣中油宣布，自明（2）日凌晨起調整油價，汽油每公升上調0.3元、柴油上調0.6元。調整後的每公升參考零售價分別為92無鉛27.4元、95無鉛28.9元、98無鉛30.9元，超級柴油則為26.3元。

台灣中油宣布，自明（2）日凌晨起調整油價，汽油每公升上調0.3元、柴油上調0.6元。（示意圖／Unsplash）

中油指出，本週受伊朗與美國緊張局勢升溫，以及美國暴風雪衝擊原油生產等因素影響，國際油價走高。依照浮動油價機制，汽、柴油原本應分別調漲0.7元及0.6元，但為維持與日本、韓國、香港、新加坡等亞洲鄰國相比的價格優勢，汽油部分由公司吸收0.4元。

中油說明，本週國內油價依公式計算並搭配政府調降貨物稅（汽油每公升降2元、柴油降1.5元）後進行調整，同時持續以亞鄰國家最低價與平穩措施協助控管油價波動。公司統計，2025年迄今已累計吸收約64.44億元成本。

