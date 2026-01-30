趕快大掃除！北市傳今年首例「漢他病毒」致死案 七旬翁「發病1週」不幸辭世

即時中心／林耿郁報導

年關將近，許多民眾正在展開大掃除，但今（2026）年最好再慎重一些；台北市衛生局宣布，國內出現首起由老鼠傳播的漢他病毒致死案例，這名近期沒有出門旅遊的七旬男性，從出現症狀到身亡僅一週時間，提醒民眾加強滅鼠工作。

鼠輩橫行！台北市昨（30）日公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，是國內今（2026）年首例，死者為居住大安區70多歲男性，近期無國內外旅遊史，主要活動地為住家。經疫情調查發現，個案住家周遭常有鼠類出沒。

1月6日，患者出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重，入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，1月22日檢驗確診漢他病毒感染。

北市衛生、環保局已於23日前往個案住家及周邊進行捕鼠作業，釐清可能感染源，並進行環境噴消及衛教等防治工作，27日已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性。29日個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性，30日由環保局對個案住家半徑200公尺內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠。

北市衛生局表示，漢他病毒症候群因屬於人畜共通傳染病，傳染途徑係經由吸入鼠類分泌物或排泄物、接觸遭病毒污染的空氣或物體、被帶病毒之齧齒類動物咬傷等方式感染，因此預防方法主要是防鼠，並避免接觸到鼠類及其排泄物與分泌物，包括住宅、餐廳、飯店、小吃攤、市場或食品工廠，均應加強環境清潔，適時驅鼠、採取防鼠措施及發現時立即滅鼠。

大掃除注意！遇到死老鼠、排泄物「這樣做」

北市衛生局提醒，民眾於農曆春節前清掃住家及工作環境時，請務必佩戴口罩避免吸入汙染物，並使用塑膠或橡膠手套防護，避免直接接觸鼠尿、鼠糞或鼠屍。如已觀察到老鼠出沒蹤跡或見有鼠糞，應以市售漂白水以1:9比例稀釋後，潑灑於受汙染環境，待消毒30分鐘後再行清理，切忌使用掃帚、吸塵器或拖把等，避免揚起灰塵吸入病毒或污染其他區域。

衛生局建議，民眾應使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，並以垃圾袋密封後丟棄。如有使用捕鼠器捕獲鼠類後，亦應清洗消毒並曬乾再行收存。民眾若出現發燒、頭痛、暈眩、出血等相關症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關動物接觸史及旅遊史等訊息，以及早獲得妥適治療。

北市衛生局呼籲，民眾應落實居家防鼠3不策略：「不讓鼠來-封閉鼠道、不讓鼠住-整理環境、不讓鼠吃-斷絕糧食」，平時應留意環境中老鼠可能入侵之路徑，修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙；廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；餐具及廚具使用後應儘快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置於密閉容器中，避免鼠類覓食造成汙染。

市民如有防疫相關問題，可致電1922或台北市防疫專線（02）2375-3782洽詢。

