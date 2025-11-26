趕快看手機！蘋果「偷改1設定」害他慘噴5700元 釣出大票苦主

生活中心／李紹宏報導

有更新到iOS26的果粉們注意了，快檢查一下你的手機設定！有網友在Threads上分享悲慘經歷，他用Facetime免費和人聊天，結果看到最新一期帳單後，費用竟高達5700元。事後檢查發現，原來是更新手機軟體後，Facetime的預設通話APP竟然自動改成網路行動電話，結果電話額度直接爆表，也引起40萬網友共鳴。

更新ios26後，「設定」內的預設通話APP會自動改成「行動網路通話」。（圖／翻攝畫面）

為何手機帳單費用會暴增至5700元？

這名網友在Threads上指出，「跟前任用facetime通電話，下個月收到帳單居然要5700（元）！」，並打算跟電信業者理論；後來發現，「設定」中預設通話APP自動改成「網路行動電話」。起初原PO以為是自己的問題，後來發現是ios26會自動設定該功能，讓他相當傻眼，也呼籲其他人要注意。

對此，不少網友嚇得檢查手機，果然發現iOS26真的會自動調整，「更新後預設居然變成電話了，傻眼」、「我真的覺得ios26 的通話APP就是災難」、「感覺這是蘋果更新設計上應該要預設好的東西ㄟ」；同時也釣出苦主哀號，「剛剛發現這個月電話費爆貴…為什麼更新之後會直接給我改掉。好險有看到這篇文！救命」。

一名網友原以為FaceTime通話免費，但更新iOS26後，設定改變，因此產生高額電話費。（圖／翻攝自Apple官網）

如何防止ios26 自動將FaceTime預設成「網路行動電話」？

基本上，購買手機後，都會跟電信業者綁合約，合約會根據種類而「附贈通話分鐘數」，一旦時間用完，就需要額外付費。而iPhone內建的「FaceTime 語音」走的是網路數據 ，與電信合約中的通話分鐘數無關。

iPhone的內建軟體iOS26。（圖／翻攝自Apple官網）

這回原PO遇到的問題是，以為用facetime打電話免費，所以和前任等人狂聊天，加上照以前習慣，從對方的通話記錄回撥，而不是點選Facetime APP，結果卻遇到「陷阱」，把網路行動電話分鐘數耗盡；電信公司會按照超額費率來計費，因此產生高額費用。

