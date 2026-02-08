趕時間？ 男超車撞雙載機車 2人倒地翻滾

自小客在混合車道企圖超越同方向行駛的機車，結果不慎碰撞，導致機車雙載的兩個人倒地。（圖／東森新聞）





高雄有一名23歲陳姓駕駛疑似趕時間，在混合車道企圖超越同方向行駛的機車，結果不慎碰撞，導致機車雙載的兩個人倒地，驚悚撞擊過程全被監視器錄下，倒地的分別是74歲男子及72歲女子，幸好只是皮肉傷，警方表示，雙方沒有酒駕，初步研判，是轎車沒有保持間距、超車不慎釀禍。

自小客開在武慶三路超車時，狠狠撞擊右邊的雙載機車，這一撞，機車上兩人一男一女當場倒地翻滾，然後一動也不動。

記者vs.目擊民眾：「聽到砰一聲，（很大聲喔），喔很大聲啦，（有嚇到嗎），非常的怕很恐怖，砰一聲之後兩個人都躺在地上不動，我女兒就跑過去看說要幫忙救人。」

目擊民眾：「只是當時車子開過去停在前面，摩托車兩人就是躺在地上，但是我看他們手腳都還是會動，當下沒有昏迷。」

事發在7號下午4點50分，另一角度看到，23歲陳姓男子開車，要從74歲李姓男子騎乘的機車旁邊超車，雙方發生碰撞，接著自小客往前開了一小段就靠右停，一度被民眾誤為肇逃，就怕受傷騎士跟乘客受到二度傷害，附近民眾也緊急拿三角錐在後方警戒，不久救護車也來了，74歲騎士跟72歲女乘客，兩人都是擦挫傷，送醫後沒有大礙。

高市三多所所長徐俊煜：「本案無人酒駕，初步分析事故原因為，陳男違反道路交通安全規則，第94條第3項，駕駛人應注意車前狀況，及兩車並行之間隔，詳細肇事責任，待送交通大隊分析研判。」

經查肇事的23歲陳姓駕駛沒有酒駕，該路口是混合車道，汽機車也因此出現爭道狀況，當時肇事車有沒有跨越雙黃線，還要進一步認定，但警方初步判定，肇事的陳姓男子超車，沒保持間距不慎釀禍，幸好倒地騎士跟乘客只有皮肉傷。

