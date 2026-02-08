趕時間？ 男超車撞雙載機車 2人倒地翻滾
高雄有一名23歲陳姓駕駛疑似趕時間，在混合車道企圖超越同方向行駛的機車，結果不慎碰撞，導致機車雙載的兩個人倒地，驚悚撞擊過程全被監視器錄下，倒地的分別是74歲男子及72歲女子，幸好只是皮肉傷，警方表示，雙方沒有酒駕，初步研判，是轎車沒有保持間距、超車不慎釀禍。
自小客開在武慶三路超車時，狠狠撞擊右邊的雙載機車，這一撞，機車上兩人一男一女當場倒地翻滾，然後一動也不動。
記者vs.目擊民眾：「聽到砰一聲，（很大聲喔），喔很大聲啦，（有嚇到嗎），非常的怕很恐怖，砰一聲之後兩個人都躺在地上不動，我女兒就跑過去看說要幫忙救人。」
目擊民眾：「只是當時車子開過去停在前面，摩托車兩人就是躺在地上，但是我看他們手腳都還是會動，當下沒有昏迷。」
事發在7號下午4點50分，另一角度看到，23歲陳姓男子開車，要從74歲李姓男子騎乘的機車旁邊超車，雙方發生碰撞，接著自小客往前開了一小段就靠右停，一度被民眾誤為肇逃，就怕受傷騎士跟乘客受到二度傷害，附近民眾也緊急拿三角錐在後方警戒，不久救護車也來了，74歲騎士跟72歲女乘客，兩人都是擦挫傷，送醫後沒有大礙。
高市三多所所長徐俊煜：「本案無人酒駕，初步分析事故原因為，陳男違反道路交通安全規則，第94條第3項，駕駛人應注意車前狀況，及兩車並行之間隔，詳細肇事責任，待送交通大隊分析研判。」
經查肇事的23歲陳姓駕駛沒有酒駕，該路口是混合車道，汽機車也因此出現爭道狀況，當時肇事車有沒有跨越雙黃線，還要進一步認定，但警方初步判定，肇事的陳姓男子超車，沒保持間距不慎釀禍，幸好倒地騎士跟乘客只有皮肉傷。
東森新聞關心您
危險行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
獨家／皮卡撞到車沒停！特斯拉閃大燈 國道苦追2.6公里
獨家／「路隊長」打右轉燈卻猛左切 男超車慘挨撞
小貨車在魚池山路「逆向超車」逼車重機險害撞
其他人也在看
Ford 預告將推 5 款親民新車！涵蓋轎車、SUV、MPV 與皮卡車型
目前新車售價持續飆漲，去年美國平均新車價格達 50,326 美元（約 159 萬元台幣）創下歷史新高，而 Ford 打算藉此機會推出一系列價格親民的車款，預計有 5 款新車且售價都會低於 4 萬美元（約 126.3 萬元台幣），並且涵蓋轎車、SUV、MPV 以及皮卡車型，意味著 Ford 將重新搶攻大眾市場。
Toyota 貨卡化身豪華露營車！舒適套房帶著走 廚房冰箱與淋浴間全都有
鎖定日本豪華露營車市場的 Annex Camping Car 在 2026 日本露營車展（Japan Camping Car Show）發表 LIBERTY 52 旗艦露營車系的最新成員－LIBERTY 52RE i，透過重新設計車艙格局，打造出令人愉悅的居住空間，讓戶外生活變得更加豪華舒適，能以更輕鬆的方式享受車宿樂趣。LIBERTY 52RE i 當地售價為 1,577.1 萬日圓，約台幣 317 萬元。
Kia 小改款 Sportage 油電版追加入門成員！降低入手門檻挑戰六代 RAV4
Kia 主力休旅 Sportage 在 2024 年 11 月迎來小改款升級，帶來煥然一新的外型、內裝設計，且針對油電動力系統進行升級，近期原廠宣布在澳洲為小改款 Sportage Hybrid 油電版追加 S 入門車型，當地售價為 44,450 澳元，約台幣 98.5 萬元，降低入手門檻向新一代 RAV4 發起挑戰。值得一提的是，去年底有民眾目擊到小改款 Sportage 以輕偽裝方式在台灣進行道路測試，有望今年就會正式發表。
YouBike 2.0 還車要等10秒？北市交通局教2招「卡進去就走」
Youbike2.0於民國110年上路，有民眾認為該系統還車時，需在車柱旁邊「罰站」等系統運作，並宣導還車資訊後，才能刷卡完成還車，短短10秒卻可能錯過綠燈，拉長通勤時間。北市交通局回應，YouBike2.0感應到民眾還車後才會開啟電力傳輸資料，螢幕同步顯示提醒文字；若民眾趕時間，建議採用掃碼還車；另有補扣費用機制，車輛卡入車柱即完成還車，費用將於下次租借時扣除。
Nissan 確認復活越野 SUV 搭 V6 插電動力！經銷商提前預覽稱「外型很激進」
Nissan 曾於 2000 年初期推出擁有出色越野性能的 Xterra 休旅車，並且經歷 2 個世代在 2015 年停產告別車壇。去年確認 Xterra 復活消息，近日原廠已向經銷商展示新一代 Xterra 預覽版，據稱將是充滿侵略性、肌肉感十足的造型，同時保留初代基因並融入現代元素。
中天車享家/鴻華先進Foxtron BRIA怎選？七成訂單買Emerge 特殊功能一次看
中天車享家「朱朱哥來聊車」，這次為您帶來的是，國產電動車市場討論度極高的鴻華先進Foxtron Bria。究竟哪一個版本最受消費者青睞？答案出乎原廠預期，售價114萬9的中階版本Emerge，竟佔整體銷售七成以上，成為名符其實的主力車型。
怎能不愛車／千匹馬力市售車 Porsche最強量產竟是SUV
曾經只屬於賽道的四位數馬力，如今正式走進現實生活。在奧地利濱湖采爾舉辦的FAT冰上競速嘉年華上，保時捷傳奇賽車917/30與全新Cayenne Turbo Electric同台亮相，一邊是50年前稱霸Can-Am的怪物級賽車，一邊則是最新世代、同樣突破千匹馬力門檻的純電SUV，跨世代的畫面，直接點出保時捷性能信仰的延續。
火車內障礙賽又要開打？搭車前先睜大眼看清楚 台鐵急籲依「車序牌」上車避免車內穿梭
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導春節連假腳步接近，一年一度的返鄉高峰即將到來，各大車站預期將湧入大量返鄉與旅遊人潮，然而每年疏運尖峰往往都會發生民...
台鐵這52列區間車 將在117年完成座椅汰換
[NOWnews今日新聞]為提升乘車品質，台鐵啟動有「最美區間車」之稱的EMU900型區間車座椅汰換，目前已1列完成更換，規劃在117年全數完成52列座椅汰換，同時新車投入優化服務，新一代支線主力DR...
離奇車禍! 男子突倒臥匝道 3車閃避不及慘遭輾斃
南部中心／曾虹雯、鄧山田 高雄市報導高雄７號深夜發生一起離奇的死亡案件，一名男子不明原因倒臥在交流道匝道，造成三名駕駛閃避不及輾過，當場死亡。汽車駕駛說因為天色昏暗，沒注意有人躺在那裏，輾到後也驚嚇到。監視影像發現，男子徒步橫跨中正路交流道東側便道，為什麼深夜會倒在匝道口遭輾斃，還要調查。兩台車前後輾過倒臥交流道的男子。（圖／民視新聞）監視器畫面拍下，汽車準備開上高速公路，好幾台都突然踩了剎車燈，其中一台車身晃動了一下，後面一台趕緊將方向盤往右邊打，但還是輾到異物。兩台車停了下來，下車後才發現，輾到的竟然是一名中年男子。駕駛說現場黑黑的，開過去不小心就撞到了，不知道怎麼會有人在這邊，驚嚇到。另一名駕駛也說沒有看到，看到時已經有閃了，但還是來不及，就撞到他的腳。監視器拍下，死者徒步橫跨中正路交流道東側便道。（圖／民視新聞）這地點在高雄中正交流道北上閘道口，深夜11點多，一名男子不名原因倒臥在閘道口前，除了畫面中的兩台汽車外，之前也被另一台汽車輾過，三名駕駛都被依過失致死罪嫌送辦。其中第一輛車還涉及肇逃。高市警福德所長洪銘聰說，第一台車的王姓駕駛肇事後駛離，處新台幣3千元以上，9千元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照不得再考領。監視器拍下，死者不顧路上車來車往，徒步橫跨交流道東側便道，身影就消失在內側車道陰影處。他身上沒有證件，警方從現場留下的郵件招領單，研判死者是一名高姓男子。死者曾經住在交流道週邊，這幾年又經常看到他在附近走動，但為什麼會突然突然橫跨交流道，又突然倒臥路中遭到輾斃，詳細原因警方還要調查。原文出處：高雄離奇車禍！ 男子突倒匝道 「遭3車輾」當場身亡1駕駛肇逃 更多民視新聞報導超人力霸王降臨高雄！冬日遊樂園2月7日登場 2尊巨型角色港區就位慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝高雄行人突倒臥匝道口「連續遭輾」首車駕駛逃逸遭逮
揭密二手車估價的五大影響因素
現代科技的快速發展正在改變我們對車輛估價的看法和方式，透過專業且智能化平台就可以即時進行線上估價，除了管道方便之外，如何能夠賣個好價格仍是車主們最在意的點，究竟有哪些重要因素會影響二手車的估價呢？以下是五大影響車輛估價的重要因素：
愛玩車／現代雙電池專利曝光 「氮氣加速概念」現身
愛玩車／現代雙電池專利曝光 「氮氣加速概念」現身
春節果嶺踏青免煩惱 捷運衛武營站公車直達高雄果嶺自然公園
為提升春節期間民眾前往高雄果嶺自然公園之交通便利性，高市府交通局於一一五年春節期間調整公車運輸接駁規劃，將黃2D果嶺公園接駁公車調整由捷運衛武營站(五號出口)發車，強化捷運與公車轉乘服務，提供順暢、便捷的出遊交通選擇，鼓勵以大眾運輸取代自行開車，減少交通壅塞及找尋停車位的壓力。(見圖)高雄果嶺自然公園春節接駁公車營運期間自二月十四至廿二日，二月十六日除夕當日不營運，由捷運衛武營站發車，搭乘捷運民眾可自五號出口出來，即可看到黃2D公車候車區，提供捷運站點直達高雄果嶺自然公園的服務，沿途停靠澄清湖站及圓山路站。該路線自捷運衛武營站發車前往果嶺的首班車為上午六時四十五分，自果嶺返回捷運衛武營站的末班車為下午六時十分，班距約二十分鐘，每日提供三十三車次，便利民眾透過捷運轉乘公車輕 ...
通緝犯遇臨檢假意配合 再猛踩油門逃逸撞傷騎士
新北市 / 綜合報導 今(7)日上午，新北市樹林火車站前出現警匪追逐！員警發現可疑車輛，上前盤查，沒想到這駕駛先假意配合，接著踩油門直接開走，過程中還撞到一名停等紅燈的機車騎士。原來楊姓駕駛是名違反藥事法的通緝犯，目前警方調閱沿線監視器，全力追緝。街頭驚見警匪追逐！通緝犯假意配合又倒車逃逸，通緝犯拒檢「倒車撞機車」急逃警破窗手遭劃傷，通緝犯拒檢飆速逃逸目擊民眾直擊：超怕撞過來，保險桿斷狼狽逃！通緝犯遭盤查急駛離警追緝中。警方說：「往旁邊停一下。」警方示意違規車輛靠邊停，駕駛假意配合，卻直接往前開，員警馬上破窗，但駕駛油門踩了就跑，員警跳回車上急起直追，另個角度看到攔截圍捕當下，周圍民眾跟車輛，都不敢輕舉妄動。車內目擊民眾說：「砸車了，直接開槍了。」對向的駕駛嚇壞了，只見拒檢逃逸的白車呼嘯而過，後保險桿搖搖欲墜，車內目擊民眾陳小姐說：「那個白車衝出來的時候開得非常快，而且直接從我們旁邊，這樣咻過去，真的超怕它撞過來的。」目擊民眾VS.記者說：「追一台轎車追一追，兩個警察就來這邊了啦，(是有很大聲嗎)，我們在這邊是都有聽到啦。」警匪追逐就發生在，7日上午10點多新北市樹林區，開車的54歲楊姓男子有通緝在身，違規跨越雙黃線拒檢警方破窗，他倒車撞上後方機車加速離去，而附近有火車站市場也有派出所，所幸沒有再波及其他用路人，警方也持續追緝。新北警樹林分局樹林所副所長蘇孟承說：「倒車波及後方重型機車後，執勤同仁隨即以警棍擊破駕駛座車窗，但犯嫌仍加速逃逸，過程中同仁遭玻璃劃傷。」楊姓通緝犯因違反藥事法，遭新北地檢署通緝，撞倒機車後往山佳方向逃逸，警方後續將過濾監視器，以車追人。 原始連結
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
快訊》高市早苗壓倒性大勝！自民黨聯手維新會過半 續掌日本政權
[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉今（8）日晚間開票，日本首相兼自民黨總裁高市早苗傳出捷報。根據日本放送協會 NHK 即時開票統計，截至台灣時間晚間8點10分，自民黨與 日本維新會 合計已拿下248席，正式跨越過半門檻233席，其中自民黨225席、維新會23席，展現壓倒性優勢，高市早苗成功鞏固執政基礎。 此次選舉由高市早苗主導，在短時間內解散國會並迅速敲定投票日期，選戰節奏緊湊，也成為各界關注焦點。根據《NHK》出口民調與情勢分析，自民黨在本次眾議院選舉中，席次可望上看300席，遠高於單獨過半所需的233席，高市早苗預料將持續執政。 《NHK》進一步指出，若自民黨與日本維新會持續維持合作關係，合計席次上看310席，將占眾議院總席次三分之二，握有修憲等關鍵議程的主導權。相較之下，反對陣營「中央改革聯盟」席次恐從選前的172席大幅腰斬，國會版圖出現明顯變化。查看原文更多Newtalk新聞報導日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數日本大選》朝野屏息關注4組不同數字的攻防線
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
米可白術後竟突喊「後悔了」！親曝鼻息肉手術真實心聲
女星米可白（趙亦瑄）日前為解決長期困擾的鼻部問題，接受「鼻息肉與神經切除手術」，手術順利完成後，她也第一時間透過社群平台向粉絲報平安，曬出素顏躺在病床上的照片，只見鼻子貼著繃帶、神情略顯疲憊，仍露出堅強笑容，讓不少粉絲湧入留言替她加油打氣。相隔數日後，米可白於7日在社群再度發文，罕見吐露「後悔」心聲，引發外界關注。
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。