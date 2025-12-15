趕見爺爺最後一面！男大生叫不到車崩潰 暖心交警「1舉動」逼哭全場

中國南昌警方把男大生送往火車站。圖／翻攝自澎湃新聞

感人！中國江西省南昌市一名大學生向交警表示，想要去看望在加護病房接受治療的爺爺，現在需要趕到火車站，搭上唯一一班火車，但是因為正值交通高峰期叫不到計程車，警方得知後就提出要用摩托車送男孩火車站，他們一路上疾行28公里，花費將近40分鐘就抵達目的地，男孩也順利趕上火車。

根據《澎湃新聞》報導，中國江西省南昌市一名男大生報警求助，說他需要去見加護病房的爺爺最後一面，要趕著搭唯一一班火車，但因為當時正值交通高峰期，叫不到計程車，警方得知後，毫不猶豫提出要用摩托車送男大生到火車站。

不過，當時他們的所在地距離火車站有28公里，警方必須發揮駕駛技能來節省時間才行，最終他們花費近40分鐘才抵達目的地。男大生也順利趕上火車，並跟祖父做出最後的道別。男大生相當感謝警方，讓他免於終生的遺憾。

新建交警大隊鐵騎隊員陳德劍表示，有一個小孩報警，說要見他爺爺最後一面，「當時見到他，他心裡也非常著急，也非常擔心他爺爺，我心裡也比較觸動，就把他送到南昌東站去了」。消息曝光後，不少網友相當感動，「善心的人天會知道」、「很有愛」、「這才是我們的警察」。



