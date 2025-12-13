趕車必備！岡山車站旁的飯糰職人「山田村」，嚴選岡山米與瀨戶內海海苔的極致美味

日本的米飯特別好吃，即便是便利商店的三角飯糰也讓人吃的津津有味，

更別說是飯糰專賣店了！山田村 さんすて就是一間飯糰專賣店，只分布於岡山，

飯糰口味相當多且健康，很適合當早餐或是旅程中的小點心。分店可點我

造訪的是山田村 さんすて岡山店，位於さんすて岡山南館 2F，鄰近新幹線改札口，

這天要從岡山搭新幹線到姬路，買了直接到車上當早餐吃，剛剛好。

日本岡山｜山田村 さんすて

山田村 さんすて岡山店旁邊就是駅弁，也就是日本鐵路便當，口味、造型都相當多，

想吃豪華一點直接買到車上吃也是OK。

以前來日本都會買各式各樣的造型便當，像是新幹線的便當、麵包超人的便當等，

這次來發現居然有庫洛米的便當，也太可愛了吧。

山田村 さんすて岡山店的飯糰口味很多，超過十種選擇，還有玄米飯糰。

如果選擇兩個飯糰和一個配菜，就可組成LUNCH BOX，不僅有盒裝還可便宜20日圓的費用。

山田村 さんすて岡山店盒裝的LUNCH BOX很有質感，帶去野餐或在車上享用都很方便。

飯糰選了玄米明太子以及鶏はらみ，配菜則是選了筑前煮，

這陣子很喜歡日劇「有本事換你來做啊！」，男主角特別愛吃筑前煮，讓我忍不住就跟著點了。

山田村 さんすて的飯糰很飽滿，小有份量，玄米明太子口味吃起來有種健康的感覺，

明太子微辣，單純配著米飯吃就很好吃。

鶏はらみ用的是雞大腿附近的肉，每隻雞只有兩塊，是很稀有珍貴的部位，口感柔嫩但又帶有咬勁，

搭配紫蘇葉增添香氣，白米吃起來比較濕潤含水量高，跟玄米的口感不同。

中場加映，泰瑞買了山田村 さんすて隔壁的山田村謹製しゅむいなり，都是叫山田村，不知是否同一家？

主要是以豆皮壽司為主，看起來很不錯，泰瑞說好吃，個人不愛豆皮壽司所以沒嚐，

喜歡吃豆皮壽司的話可以試試。

山田村 さんすて的飯糰很美味也很方便，不想加購飯店早餐，直接來外帶省錢又方便，

趕車直接帶到車上吃很便利，有機會還會想再嚐嚐其他口味。

山田村 さんすて岡山店

所在地址：日本岡山県岡山市北区駅元町1-1 さんすて岡山南館2F

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:00-20:00

店家電話：086-235-0120

文章來源：Irene's 食旅．時旅