趕車搭手扶梯要求讓通道被抱怨 粗暴男這舉動被判罰3萬元定讞

【記者張欽/台北報導】北市沈姓男子2024年3月間在北市某捷運站搭乘手扶梯下樓趕車，想請站在前方左右兩側的林男、謝男讓出通道，當下聽到林男抱怨「下次走樓梯」，沈男不爽回罵「腦袋有問題」等，在林男身旁的謝姓同事聽到後不爽回嗆沈男，「Who the f××k are you？」，雙方爆發爭執。沈男竟將謝男當現行犯壓制害受傷，一審依傷害罪判沈男拘役55天，得易科罰金，上訴後，高院日前改判他拘役30天，得易科罰金3萬元，全案定讞。

北院一審判決指出，沈男前年3月23日晚間7時50分許，在北市某捷運站出口處搭乘手扶梯下樓時，徒步穿越站在手扶梯兩側的謝男與林男，欲從中間通道儘速通過趕車，林男當下請沈男下次走樓梯，沈男心生不滿，當面辱罵林男「腦袋有問題」、「智障」、「stupid」，在旁林男的同事謝男聽到後不爽，立刻回嗆沈男，「Who the f××k are you？」，沈男瞬間怒火中燒，在手扶梯上拉扯謝男到平面處理論，導致謝男左腕擦挫傷，憤而控告沈男傷害。

沈男雖坦承與謝男衝突，但否認傷害犯行，他辯稱，因趕搭捷運，想請林男禮讓電扶梯左邊通道，卻遭其言語挑釁與不適表情回應，當下糾正其行為，卻遭謝男罵英文三字經，他先口頭與手勢示意2人一同到捷運站服務中心找工作人員評理遭拒，研判其等有逃走可能，才依《刑事訴訟法》88條規定，適度肢體制伏手段逮捕觸犯公然侮辱罪的現行犯後報警。

沈男還稱，殊不知謝男為逃脫，竟以辣椒水作勢攻擊，還夥同林德瑋一路哭喊「警衛先生，有人打人」，企圖製造被害假象，事後還拖延時間、誇大傷勢，相信看了監視器影像，就能了解他的動作不足造成傷害。

不過，法官勘驗林男手機錄音及錄影畫面，發現林男當時僅向沈男表示下次走樓梯，並無其他失禮或辱罵言行，反而直接辱罵林男「腦袋有問題」、「智障」、「stupid」，導致在旁的謝男不滿，以「Who the f××k are you？」惡語回罵而導致衝突，雙方均難辭其咎，且沈男是挑起爭端者，謝男也沒有要離開的舉動，沈男就抓住謝男強行拉扯到平面處，導致謝男受傷，證明沈男聲稱「怕謝男逃逸才將其逮捕並扭送員警」只是情緒失控的舉措，不能因此免責。

法官審酌謝男傷勢並有診斷證明其左腕擦挫傷，認定沈男惡語辱罵林男在先，又在謝男不滿回嗆後，未能克制情緒而拉扯謝男致傷，雖傷勢輕微，但沈男始終不認罪，也未與謝男和解、道歉或賠償，還在法庭攻訐謝男，未見任何反省或悔意，因此依傷害罪判審男拘役55天，得易科罰金5.5萬元。

沈男上訴後，高院認為，沈男犯行明確，但全案為偶發事故導致肢體衝突，只有傷害的不確定故意，原審認定沈男是直接故意傷害謝男有違誤，因此撤銷原判決，酌減刑度改判沈男拘役30天，得易科罰金3萬元，全案定讞。

