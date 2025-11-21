趕載小孩下課違規超車！ 5連撞衝超商「禍殃路人」

彰化縣 / 綜合報導

彰化1名43歲男子，昨(20)日晚上開休旅車，經過埔心鄉員鹿路時，跨越雙黃線超車，不料連撞兩輛轎車，接著衝撞1名站在超商門口的李姓男子，失控的車輛又撞上另外2部車，直到撞上超商才停下來，超商前的男子傷勢嚴重緊急送醫。外傳這起車禍，是好幾輛車在市區競速飆車，但警方調查後釐清，肇事的沈姓男子開車要載小孩下課，連續跨越雙黃線違規，才發生連環車禍。

身穿黑衣的李姓男子從超商走出來，站在行人穿越線上，白色休旅車朝著他衝過來，李姓男子想要閃避，卻還是被撞上，休旅車不但撞上李姓男子，還衝上人行道，撞破超商的玻璃門，5輛車發生連環車禍，有4人受傷，李姓男子傷勢嚴重，頭部與四肢多處擦挫傷，救護車趕緊將他送醫，目擊民眾說：「他說他的膝蓋，手還有胸部都會痛。」

另外3名傷者包含肇事駕駛，也輕傷送醫，車禍現場滿地玻璃碎片，驚險的車禍發生在昨(20)日9點多，警方調查，肇事的白色休旅車，疑似是因為違規超車，跨越雙黃線釀禍，到了這個路口，再度跨越雙黃線超越前方2部轎車，失控撞傷行人後，波及轎車還撞上超商，路口被撞的轎車，往前推撞路邊的車輛，5車連環撞造成1重傷3輕傷的事故。

外傳是好幾輛轎車在市區高速競速，警方查明後釐清了，彰化縣溪湖警分局交通分隊長洪健傑說：「該名駕駛要前往員林市，接送補習班下課的小孩，現場駕駛人經酒測均為零。」白色休旅車宛如砲彈，接連撞上行人路邊車輛與超商，嚇壞不少民眾，事發後超商已經派人，搶修受損的牆面與玻璃門，確切事故原因警方還要進一步調查。

