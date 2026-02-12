趕載病患紅燈未減速 救護車遭攔腰撞險翻覆
記者陳金龍／台中報導
台中市西區十二日清晨發生一起車禍，一輛民間救護車為趕往載送病患，行經台中女中校門前路口時，雖鳴笛並開啟警示燈，卻在紅燈狀態下未減速通過，與另一輛綠燈起步的小客貨車擦撞險些翻覆，所幸雙方駕駛都沒有受傷、酒測值均為零，詳細肇事原因警方釐清中。
台中第一警分局昨日清晨五時多獲報，西區民生路、自由路口有車禍，經查二十五歲蔡姓男子駕駛民間救護車從沿民生路經過自由路口時，當時號誌顯示為紅燈，蔡有鳴笛、開警示燈，但通過紅燈卻沒有減速。
當時開小客貨車的許姓男子見綠燈起步，隨即遭救護車攔腰撞上，救護車也險些翻覆，許男的客貨車車頭嚴重毀損，所幸二名駕駛都沒有受傷，酒測值也均為零。
第一分局表示，已完成現場蒐證並調閱周邊監視器畫面，後續將交由交通事故鑑定單位判定肇事責任，同時呼籲用路人行經路口時應減速慢行，注意號誌及周邊車輛動態，確保安全。
