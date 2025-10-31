趕進度！李四川：盼農曆年前與輝達簽約

台北市長蔣萬安29日宣布輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，蔣萬安31日受訪表示，如順利希望可以在11月月中前完成合意解約程序。（張珈瑄攝）

台北市副市長李四川31日也表示，簽約需有投資計畫書，輝達說需要2個月，這跟都市計畫可以並行，初估3個月內這2部分可以完成，原則上希望農曆過年前完成簽約。（張珈瑄攝）

台北市長蔣萬安29日宣布輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，據悉新壽30日也向北市府報價初步成本共約40億元。蔣萬安31日受訪表示，如順利希望可以在11月月中前完成合意解約程序；副市長李四川也表示，北市地政局、法務局昨日初步跟新壽協商，提出大項跟市府預估的8億元差不多；另簽約需有投資計畫書，輝達說需要2個月，這跟都市計畫可以並行，初估3個月內這2部分可以完成，原則上希望農曆過年前完成簽約。

廣告 廣告

據了解，新壽30日向北市府報價初步成本，包括權利金、租金32億元，加上部分已施作項目8億元，共約40億元。 蔣萬安表示，就如同他之前所講，因為上周新壽的記者會也公開說明，就是取得相關的成本回去之後，那市府後續就會啟動合意解約的程序，所以如果一切順利，市府當然希望可以在下個月中以前，順利的完成合意解約的程序。

李四川說，昨天地政局跟法務局初步跟新壽協商，新壽有提出一些大項，算起來跟市府上次估的8億元差不多；而傳聞台新新光金控董事長吳東亮表態不要設計費，李四川表示，因為大項就是新壽花的錢，這裡面含什麼下禮拜才會知道。

北市都發局長簡瑟芳日前指出，根據《都市計畫法》第27條，從公展、核定發布、審議結束時程約3個月，最快是否2026年1月可以簽約？李四川說明，現在有3件事，第1是跟新壽解約，解約後才能做簽約，簽約必須要有一個投資的計畫書，要經過審查，輝達說做計畫書要2個月，這跟都市計畫可以並行，因為都市計畫有公展的1個月，初估在3個月內這2部分可以完成，市長談說明年年中 ，說最晚在年中簽約，市長要求盡快，李跟幕僚原則上希望農曆過年前完成簽約。

而外傳出新壽決定放手，是因為台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮出面勸說， 李四川則說，「我不知道」。

【連回中時新聞網原文】