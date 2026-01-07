趕飛機注意！桃機第三航廈南廊廳開工 今晚航站南路3入口封閉6小時

桃園機場公司宣布，自今(7)日22時起至明日4時，調整航站南路進入機場的動線，暫時封閉航站南路往第二航廈3樓出發層，及往P4停車場地下層車道，同時華航園區航站南路出入口車道也會一同封閉。 圖：桃園機場公司／提供

[Newtalk新聞] 自去年12月25日第三航廈北廊廳正式啟用後，後續第三航廈南廊廳工程將全面展開。桃園機場公司宣布，自今(7)日22時起至明日4時，調整航站南路進入機場的動線，暫時封閉航站南路往第二航廈3樓出發層，及往P4停車場地下層車道，同時華航園區航站南路出入口車道也會一同封閉。

機場公司預計自1月7日22時起調整航站南路進入機場的動線，並於1月8日4時後恢復直線通行的路型。桃機表示，本次航站南路改道，將在不影響營運前提下，利用離峰時段進行，以確保對旅客影響降到最低，工程人員自今日22時起至明日4時施作。

到時將暫時封閉航站南路往第二航廈3樓出發層，及往P4停車場地下層車道，車輛需依循導引指標及交維人員引導，改行駛第二航廈1樓車道，進入P4停車場繞行後，再駛入第二航廈3樓出發層，或經停車場內道路前往P4停車場地下層；同時段亦將暫時封閉華航園區航站南路出入口車道，請車輛利用航站北路出入口進出。

