趙今麥蝴蝶背太犯規！合體宋威龍掀《驕陽似我》CP暴動

《驕陽似我》男女主角宋威龍、趙今麥。（圖／驕陽似我官方微博）

陸劇《驕陽似我》日前迎來大結局，熱度依舊不減，男女主角宋威龍、趙今麥的CP話題更是一路燒到戲外。近日兩人合體出席品牌活動，從造型、互動到現場氛圍都被網友形容宛如「婚禮現場」，相關畫面在社群瘋傳，再度掀起CP粉暴動。

《驕陽似我》日前迎來大結局，全劇累積流量突破8億，被視為2026開年最具話題性的爆款陸劇之一，也讓宋威龍與趙今麥的人氣同步攀升。活動當天，宋威龍以白色西裝亮相，整體造型宛如新郎登場；趙今麥則身穿銀白色禮服，大方展現「蝴蝶美背」線條，性感又有氣質。兩人進場時撥放《驕陽似我》片頭曲，趙今麥主動伸手邀宋威龍牽手，牽起瞬間還露出靦腆笑容，畫面自然又甜。舞台背景鋪滿紅色視覺元素，加上旋轉木馬與花瓣裝飾，讓不少網友直呼「這不是品牌活動，是婚禮吧」。

隨著畫面曝光，粉絲也瘋狂比對戲中情節，發現活動時間與劇中台詞「上海的婚宴果然是晚上辦」高度呼應，讓這場被戲稱為「偽婚禮」的活動更有代入感。甚至連上海婚宴文化都被拿出來討論，不少人指出，當地婚宴多半選在傍晚或晚上舉行，象徵好兆頭，也讓粉絲笑稱主辦單位根本是精心設計，成功把戲內浪漫延伸到現實。

事實上，《驕陽似我》中宋威龍飾演的林嶼森，與趙今麥飾演的聶曦光，從相識相愛到結婚生女，感情線一路走到圓滿結局，兩人自然甜蜜的互動，讓原本不被看好的組合成功翻紅，被粉絲以角色諧音封為「心有林曦」CP。這次品牌活動被讚為最強售後，粉絲紛紛感謝品牌方替他們圓夢。

