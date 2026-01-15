趙今麥「蝴蝶背」合體宋威龍 「驕陽」CP粉嗑翻

趙今麥鏤空禮服完美展現她的「蝴蝶背」。（取材自IG）

陸劇「驕陽似我」創下8億流量，成為2026開年爆款劇，男女主角宋威龍、趙今麥日前受邀合體出席彩妝品牌活動，宋威龍穿白西裝亮相帥翻，趙今麥銀白相間低胸禮服大秀蝴蝶背線，兩人搭配「驕陽似我」片頭曲牽手走上舞台，讓CP粉嗑翻，直呼「驕陽售後天花板」。

綜合媒體報導，這場活動趙今麥造型驚艷全場，一襲銀色亮片鏤空禮服，鏤空設計恰到好處地露出她勻稱的肌肉線條和脊柱溝，完美展現她的「蝴蝶背」，#趙今麥這個背# 單日閱讀量激增。裙擺是修身的設計，完美貼合身材曲線，也將她的好身材展現得淋漓盡致。

至於宋威龍穿白色雙排扣西裝內搭黑色高領毛衣，西裝的剪裁非常合身，小香風造型完美地展現他的寬肩窄腰比例，「矜貴公子感」讓他就像是從漫畫走出來的白馬王子。

要說這次活動最讓人興奮的，那肯定是宋威龍和趙今麥的合體亮相了，兩人一同框，台下都是尖叫聲。拍照環節，兩人也展現默契，一個眼神對視就笑了起來，從顏值到身材都非常有cp感，也讓他們成為這次活動最大焦點。

