趙今麥 「驕陽」片酬114萬美元 強壓「神隱復出」的宋威龍

趙今麥身為一番大女主，是全劇片酬最高的人。(取材自微博)

由趙今麥、宋威龍主演的「驕陽似我」，自開播以來收視一路飆升，堪稱是2026開年最火甜寵劇。隨著劇情漸漸進入尾聲，主要演員的片酬也曝光了。一番女主趙今麥傳拿了800萬（下同，人民幣，約114萬美元），全劇最高；男一宋威龍卻只有500萬人民幣。不少網友好奇人氣不相上下的兩人為何差距如此大。

趙今麥這兩年資源很好，先後演了「在暴雪時分」、「度華年」、「櫻桃琥珀」，搭檔吳磊、張凌赫兩大帥哥，吸粉不少，網友誇讚她非常適合演偶像劇，根本就是「初戀女神」。

廣告 廣告

隨著劇集漸漸進入尾聲，網上傳出「驕陽似我」的片酬。據悉，身為一番大女主的趙今麥，拿了800萬，為全劇最高。男一宋威龍則為500萬，兩人差距達300萬。

對此，有網友質疑，宋威龍與趙今麥在人氣、演技不相上下，為何片酬差了300萬？

據悉 ，「驕陽似我」劇組最先找到趙今麥擔綱女一，才繼續尋覓其他角色，所以趙今麥是一番大女主，片酬自然最高。加上她近年來作品不斷，聲勢一路看漲。

宋威龍方面，他出道後簽約在于正的歡娛影視，最讓人印象深刻的作品是「以家人之名」、「下一站是幸福」。2022年，他與歡娛影視爆出解約糾紛，訴訟期間，超過5個月「神隱」無戲可拍，商業活動也停滯，導致粉絲大量流失。宋威龍雖在2025年密集拍戲重啟事業，但市場對其風險評估仍偏謹慎，導致片酬尚未恢復至一線水平，無法與趙今麥相比。

目前，不少人看好宋威龍搭檔張婧儀主演的知名IP劇「野狗骨頭」能夠爆款，若真如此，他的片酬才有望回調。

更多世界日報報導

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子